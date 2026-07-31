Logo

Додик: Елфета Весели требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 14:14

Коментари:

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Елфета Весељи, жена монструм, која је убила дванаестогодишњег Слободана Стојановића, требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи, поручио је данас предсједник Милорад Додик.

Додик истиче да је њено слободно ходање показатељ да је пожељно убијати српску дјецу.

"Ово је огледало односа такозваних правосудних институција под контролом политичког Сарајева према српским жртвама. Пресуда од 13 година је увреда за сав наш народ", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Он додаје да начин на који се годинама глорификују убице Срба јасно показује шта би наш народ могао да очекује без јаке и стабилне Републике Српске.

"Подржавам премијера Саву Минића и све институције које траже санкционисање одговорних. Правда није привилегија, него обавеза", поручује Додик.

Додик наглашава да је дјечак Слободан Стојановић један од темеља српског идентитета и да је страдао јер је волио своје и није тражио туђе.

"Његовој жртви дугујемо истину, правду и непоколебљиву Републику Српску", поручио је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Елфета Весели

Слободан Стојановић

Источна Илиџа

свирепо убиство

Коментари (0)

Више из рубрике

Жандармерија Републике Српске

Република Српска

Минић: Жандармерија показала спремност да одговори на најсложеније изазове

1 ч

4
Министарство расписало конкурс за суфинансирање пројеката културних и креативних индустрија

Република Српска

Министарство расписало конкурс! Први пут подршка развоју едукативних видео-игара

1 ч

0
Селак: Модернизација КПЗ Фоча – Снажне институције за сигурну Републику Српску

Република Српска

Селак: Модернизација КПЗ Фоча – Снажне институције за сигурну Републику Српску

1 ч

2
Драган Бошкан командир Жандармерије

Република Српска

Драган Бошкан три деценије у униформи: "Част је служити Републици Српској"

3 ч

0

  • Најновије

14

39

Њемачко тржиште рада незнатно изнад нивоа прије пандемије

14

35

Нова стратегија за контролу високог притиска

14

35

Министарство рада: При високим температурама избјегавати рад у најтоплијем дијелу дана

14

16

Предложен притвор Ђини и Јованићевој, осумњиченима да су жену и дијете држали заточене у стану

14

14

Додик: Елфета Весели требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима