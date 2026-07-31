Додик: Елфета Весели требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи

Аутор:АТВ редакција
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Елфета Весељи, жена монструм, која је убила дванаестогодишњег Слободана Стојановића, требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи, поручио је данас предсједник Милорад Додик.
Додик истиче да је њено слободно ходање показатељ да је пожељно убијати српску дјецу.
"Ово је огледало односа такозваних правосудних институција под контролом политичког Сарајева према српским жртвама. Пресуда од 13 година је увреда за сав наш народ", навео је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Он додаје да начин на који се годинама глорификују убице Срба јасно показује шта би наш народ могао да очекује без јаке и стабилне Републике Српске.
Елфета Весељи, жена монструм, која је убила дванаестогодишњег Слободана Стојановића, требало би да је на неком другом свијету, а не да шета по Илиџи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 31, 2026
Њено слободно ходање је показатељ да је пожељно убијати српску дjецу.
Ово је огледало односа такозваних правосудних институција…
"Подржавам премијера Саву Минића и све институције које траже санкционисање одговорних. Правда није привилегија, него обавеза", поручује Додик.
Додик наглашава да је дјечак Слободан Стојановић један од темеља српског идентитета и да је страдао јер је волио своје и није тражио туђе.
"Његовој жртви дугујемо истину, правду и непоколебљиву Републику Српску", поручио је Додик.
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