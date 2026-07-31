Кашиковић за АТВ: Стање је алармантно, бранимо куће са свих страна

Аутор:Бојан Носовић
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Стање на Волујцу је алармантно, бранимо куће са свих страна, рекао је Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.
"Тренутно је стање врло алармантно, бранимо куће са свих страна, имамо велики појас кућа", рекао је Дејан Кашиковић, командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње.
Све расположиве стране Ватрогасно спасилачке јединице Требиње су на терену и улажу максималне напоре, додаје Кашиковић.
Tesko je stanje na pozarištu kod Trebinja. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/CyQS05GDop— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) July 31, 2026
"Један дио мјештана се прикључио. Велика је стихија и вјетар нас успорава", каже Кашиковић.
Једна од мјештанки рекла је за АТВ да је пожар избио прије 2-3 сата као и да се пожар налази у самој близини кућа.
Како незванично сазнајемо у борби са ватреном стихијом повријеђен је један ватрогасац.
Подсјетимо, данас је изнад Волујца избио пожар, а припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње налазе се на терену.
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