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Нова стратегија за контролу високог притиска

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 14:35

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Артеријски крвни притисак је сила којом циркулишућа крв дјелује на јединицу површине крвног суда.
Фото: pexels/Anna Tarazevich

Висок крвни притисак или хипертензија може се боље контролисати стратегијом која комбинује повећање уноса калијума са смањењем натријума, наводи се у новој студији објављеној у Америцан Јоурнал оф Цлиницал Нутритион.

Висок крвни притисак погађа више од 1,28 милијарди одраслих широм свијета и водећи је фактор ризика за кардиоваскуларне болести. Смјернице јавног здравља истичу смањење натријума као најбољи начин за смањење ризика од хипертензије и кардиоваскуларних болести, пише ЕурекАлерт!

У новој студији тим љекара и здравствених стручњака предлаже да ће утицај исхране на хипертензију бити већи уз комплементарну стратегију повећања уноса калијума, који може послужити као замена за со. Ово ново разумијевање кључне улоге и ефикасности калијума у снижавању крвног притиска позива на промену парадигме, како би се натријум и калијум разматрали заједно приликом израде препорука за јавно здравље.

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- Вријеме је да дијететске интервенције посматрамо холистички, јер компоненте хране међусобно интерагују, а физиологија је интегративна кроз различите системе. Све више доказа показује да повећање дијететског калијума, уз смањење уноса натријума, дјелује синергијски на боље управљање хипертензијом - рекла је др Наоми Фукагава, професорка на Медицинском факултету „Роберт Ларнер“ Универзитета у Вермонту и прва ауторка извјештаја.

Студија испитује основу тренутних препорука за унос натријума и калијума, стратегије за смањење натријума и повећање калијума, изазове у примјени, као и будуће правце истраживања и политике у циљу убрзања напретка јавног здравља.

Прекомеран унос натријума и недовољна конзумација калијума главни су фактори на које се може утицати, а који доприносе повишеном крвном притиску. Док просјечан унос натријума остаје изнад препорука, конзумација калијума је често „далеко испод оптималних нивоа и у развијеним земљама и у земљама у развоју“, наводе аутори.

Намирнице богате калијумом укључују воће, поврће, махунарке и млечне производе. С обзиром на то да постоји максимални ниво до којег се калијумове соли могу додавати храни прије него што се осети метални укус, произвођачи хране морају пажљиво приступити балансирању натријума и калијума у својим производима.

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Аутори закључују да је „смањење натријума у исхрани темељна стратегија за превенцију и управљање хипертензијом. Међутим, нови докази подржавају проширење тренутног приступа који се фокусира искључиво на смањење натријума и пружају једнак значај повећању уноса калијума.“

(телеграф)

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Тагови :

висок притисак

крв

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