Нова стратегија за контролу високог притиска

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Висок крвни притисак или хипертензија може се боље контролисати стратегијом која комбинује повећање уноса калијума са смањењем натријума, наводи се у новој студији објављеној у Америцан Јоурнал оф Цлиницал Нутритион.
Висок крвни притисак погађа више од 1,28 милијарди одраслих широм свијета и водећи је фактор ризика за кардиоваскуларне болести. Смјернице јавног здравља истичу смањење натријума као најбољи начин за смањење ризика од хипертензије и кардиоваскуларних болести, пише ЕурекАлерт!
У новој студији тим љекара и здравствених стручњака предлаже да ће утицај исхране на хипертензију бити већи уз комплементарну стратегију повећања уноса калијума, који може послужити као замена за со. Ово ново разумијевање кључне улоге и ефикасности калијума у снижавању крвног притиска позива на промену парадигме, како би се натријум и калијум разматрали заједно приликом израде препорука за јавно здравље.
Здравље
Руски научници развили нови систем за рано откривање ризика од срчаних обољења
- Вријеме је да дијететске интервенције посматрамо холистички, јер компоненте хране међусобно интерагују, а физиологија је интегративна кроз различите системе. Све више доказа показује да повећање дијететског калијума, уз смањење уноса натријума, дјелује синергијски на боље управљање хипертензијом - рекла је др Наоми Фукагава, професорка на Медицинском факултету „Роберт Ларнер“ Универзитета у Вермонту и прва ауторка извјештаја.
Студија испитује основу тренутних препорука за унос натријума и калијума, стратегије за смањење натријума и повећање калијума, изазове у примјени, као и будуће правце истраживања и политике у циљу убрзања напретка јавног здравља.
Прекомеран унос натријума и недовољна конзумација калијума главни су фактори на које се може утицати, а који доприносе повишеном крвном притиску. Док просјечан унос натријума остаје изнад препорука, конзумација калијума је често „далеко испод оптималних нивоа и у развијеним земљама и у земљама у развоју“, наводе аутори.
Намирнице богате калијумом укључују воће, поврће, махунарке и млечне производе. С обзиром на то да постоји максимални ниво до којег се калијумове соли могу додавати храни прије него што се осети метални укус, произвођачи хране морају пажљиво приступити балансирању натријума и калијума у својим производима.
Здравље
Колико шољица кафе дневно је безбједно за здравље?
Аутори закључују да је „смањење натријума у исхрани темељна стратегија за превенцију и управљање хипертензијом. Међутим, нови докази подржавају проширење тренутног приступа који се фокусира искључиво на смањење натријума и пружају једнак значај повећању уноса калијума.“
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
19 ч0
Здравље
19 ч0
Здравље
21 ч0
Здравље
23 ч0
Најновије
17
55
17
51
17
40
17
34
17
28
Тренутно на програму