Хаос у ЕУ: Стижу захтјеви за избацивање Шпаније

Аутор:АТВ редакција
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Више од 60.000 миграната ушло је морем и копном у шпанску ексклаву Сеуту на граници са Мароком, а десетине људи страдале су приликом преласка.
Премијер Педро Санчез окривио је кријумчарске групе за хаос, рекавши да је угрожен територијални интегритет земље.
Више земаља затражило је да се Шпанија избаци из Шенгена.
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Данска премијерка Мете Фредериксен позвала је ЕУ да размотри све опције како би се спријечило понављање мигрантске кризе из 2015. године, укључујући и могућност суспензије Шпаније из Шенгенског простора.
У писаној изјави, коју су пренијели дански медији Берлингске, ТВ2 и ДР, Фредериксен је нагласила да Европска унија мора одмах предузети све неопходне мјере како би одговорила на тренутну мигрантску ситуацију.
"ЕУ мора одмах да предузме све неопходне кораке и размотрити све опције, укључујући суспензију шенгенске сарадње", рекла је данска премијерка и додала да је "неконтролисана миграција пријетња Европи и Данској".
Фредериксен сматра да је потребна одлучна акција како би се избјегло понављање мигрантске кризе из 2015. године.
Сличан приједлог изнијела је и Ђорђа Мелони, италијанска премијерка, након чега је добила подршку финске министарке унутрашњих послова Мари Рантанен.
"Неприхватљива је ситуација у Сеути, али нема даљег кретања ка Европи", каже комесар ЕУ за миграције Магнус Брунер.
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У објави на мрежи Икс, Брунер је рекао да је у блиском контакту са шпанским властима, али нагласио да за мигранте не постоји даљи пут из Сеуте с обзиром на јединствени статус енклаве према шенгенским правилима.
"Понављам да нема даљег кретања ка европском континенту или другим државама чланицама. Шенгенски гранични законик предвиђа посебна правила која се примјењују на Сеуту и Мелилу. Граничне контроле особа које напуштају Сеуту и Мелилу остају на снази", навео је Брунер.
Он такође "поздравља блиску сарадњу Шпаније и Марока у управљању ситуацијом и обезбјеђивању брзог повратка".
"Комисија ће наставити да сарађује са шпанским властима на ефикасном коришћењу инструмената доступних у оквиру нових правила о миграцијама и азилу и да пружа додатну подршку на нивоу ЕУ, укључујући и преко наших агенција", рекао је Брунер.
Број погинулих у покушају масовног преласка границе у шпанску енклаву Сеуту порастао је на 41, потврђују полицијски извори.
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Око 25.000 људи се добровољно вратило у Мароко у петак, саопштило је шпанско министарство унутрашњих послова, док су се власти обавезале да ће се обрачунати са илегалним миграцијама и убрзати повратак.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц позвао је данас Шпанију и Мароко да предузму одлучне мјере како би ставили под контролу мигрантску кризу у Сеути.
“Заштита спољних граница Европске уније кључна је за сузбијање илегалних миграција. Јасно очекујем да све државе чланице ЕУ испуне ову обавезу. Поводом овог питања смо у контакту са шпанском владом”, навео је Мерц у саопштењу објављеном на сајту њемачке владе.
Он је додао да Шпанија жели и мора да што прије стави ситуацију у Сеути под контролу.
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“Стога поздрављам намјеру Шпаније да не дозволи улазак илегалних миграната на европски континент. Очекујемо, такође, да Мароко одмах прихвати назад илегалне мигранте”, навео је њемачки канцелар.
Он је додао да је добро то што су Европска комисија и комесар за унутрашње послове и миграције Магнус Брунер пружили подршку у том погледу.
“Пропис о враћању миграната, усвојен у јуну, сада мора одмах и у потпуности да буде спроведен”, закључио је Мерц.
Премијер Шпаније Педро Санчез, изјавио је да "цијела Шпанија стоји уз становнике Сеуте“ и окривио кријумчарске мреже за продор миграната због, како је навео, погрешног тумачења једне судске пресуде и обећао додатно јачање безбједности.
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