Драма на небу: Гром ударио у авион

Аутор:АТВ редакција
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Авион који је летио из Штутгарта за Беч ударио је гром, након чега се вратио у Штутгарт на технички преглед, саопштено је из авио-компаније "Јуровингз".
Како је наведено, авион компаније "Јуровингз" већ је био у ваздуху када га је ударио гром.
Безбједност лета није била угрожена ни у једном тренутку, а авион се вратио на полазни аеродром након 40 минута.
Укупно 106 путника и чланова посаде било је у авиону. Путници су пребачени на друге летове.
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(СРНА)
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