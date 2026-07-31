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Драма на небу: Гром ударио у авион

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 15:37

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Гром је атмосферско пражњење (муња) између облака и земљине површине
Фото: pexels/Luis Lima

Авион који је летио из Штутгарта за Беч ударио је гром, након чега се вратио у Штутгарт на технички преглед, саопштено је из авио-компаније "Јуровингз".

Како је наведено, авион компаније "Јуровингз" већ је био у ваздуху када га је ударио гром.

Безбједност лета није била угрожена ни у једном тренутку, а авион се вратио на полазни аеродром након 40 минута.

Укупно 106 путника и чланова посаде било је у авиону. Путници су пребачени на друге летове.

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(СРНА)

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Тагови :

удар грома

авион

Њемачка

Беч

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