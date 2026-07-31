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Удес код Бањалуке, саобраћај отежан, полиција на терену

Аутор:

Стеван Лулић
31.07.2026 16:31

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Удес у Карановцу
Фото: Вибер

Тежа саобраћајна несрећа догодила се у мјесту Карановац код Бањалуке, због чега је саобраћај отежан на овом дијелу пута.

У несрећи је, како јављају возачи у вибер групама, у удесу је учествовао мотоциклиста.

На мјесту догађаја је полиција која наизмјенично пушта саобраћај.

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За сада нема званичних информација о околностима под којима је дошло до несреће, а не зна се ни да ли је неко задобио повреде.

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Тагови :

удес

Саобраћајна несрећа

несрећа

Карановац

Бањалука

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