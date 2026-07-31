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Демантиј: Није поднесен извјештај против директора гатачког Дома здравља Данијеле Тепавчевић

Аутор:

Бојан Носовић
31.07.2026 17:23

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Дом здравља Гацко
Фото: Општина Гацко

Општински одбор ДНС Гацко упутио је демантиј нашој телевизији поводом текста објављеног на нашем порталу који се односи на изборну превару у Гацку, а у којој се помиње Данијела Тепавчевић, директор Дома здравља у Гацку.

"Наиме, овдје се не ради о госпођи Данијели Тепавчевић, која обавља дужност в.д. директора Јавне здравствене установе дома здравља Гацко и која је на приједлог Општинског одбора ДНС-а именована на исту, већ се ради о сасвим другој особи која такође има исто име и презиме – Данијела Тепавчевић. Дотична особа против које је, како наводите поднесен извештај Тужилаштву, дугогодишњи члан и активиста СДС-а у Гацку, те нема никакве везе са локалним ДНС-ом", навели су из Општинског одбора ДНС Гацко.

Додају да Општински одбор ДНС Гацко, на изнуђеним изборима у октобру 2025. године и фебруару 2026. године, није имао своје чланове у бирачким одборима у Гацку.

Новинар АТВ Бојан Носовић упутио је јавно извињење директорици Дома здравља Гацко:

"У Гацку постоји више особа са истим именом и презименом. Грешке се једноставно дешавају, зато се извињавам директорици гатачког Дома здравља на несмотреној објави".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Директор дома здравља Данијела Тепавчевић

Гацко

ДНС

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