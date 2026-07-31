Објављени језиви снимци: Убица вуче кофер у ком је тијело несрећне дјевојке

Аутор:АТВ редакција
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Камере на згради у којој је, како се сумња, убијена Људмила Туркова Константинова (28), како се види на снимцима, забиљежиле су тренутак када је држављанка Русије посљедњи пут жива ушла у стан из ког никада није изашла.
На снимцима са камера види се и тренутак када наредног дана, како се сумња, њено тијело спаковано у кофер из зграде износи ухапшени турски држављанин К. Е. (25).
Србија
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На првом снимку, који је објавио "Курир", види се како држављанка Русије и К. Е. 26. јула у 5.30 сати ујутру насмијани и држећи се за руке улазе у улаз зграде. Камере су потом, наредног дана, 27. јула у 6.56 сати, снимиле како К. Е. излази из зграде и вуче за собом кофер.
"Пријатељица која је пријавила нестанак навела је да се са Људмилом посљедњи пут чула 25. јула око 23 сата. Њена мајка навела је да се са кћерком дописивала око 23.30 сати те вечери и да јој је рекла да излази са пријатељицама, као и да ће јој се јавити сутра. Међутим, Људмила се од те вечери никоме више није јављала", подсјећа саговорник Курира.
Стан у згради испред које су је камере снимиле, како се сумња, је мјесто злочина, односно мјесто на ком је држављанин Турске, према сумњама истражитеља, убио, а потом њено тијело спаковао у кофер и одвукао га до канала Визељ у Падинској Скели.
Србија
Ово је дјевојка чије тијело је пронађено у коферу у Београду
Како је "Курир" објавио, држављанин Турске који се сумњичи за злочин, јуче је намјеравао да напусти Србију. По налогу Вишег јавног тужиоца у Београду припадници граничне полиције у посљедњем тренутку, прије укрцавања у авион, ставили су му лисице на руке у драматичној акцији која се одиграла на Аеродрому "Никола Тесла".
На фотографијама се види да је К. Е. обучен у бијело, са ранцем на леђима и мобилним телефоном у рукама прошао пасошку контролу. Највјероватније, мислећи да је починио савршен злочин и да је успио да се спасе, ушао је у транзитни простор. Међутим, неколико секунди прије уласка у авион, припадници граничне полиције ставили су му лисице на руке и спровели га у притвор.
Тијело несрећне Људмиле, пронађено је у коферу поред канала неколико сати послије хапшења К. Е.
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