Ово је ухапшени због убиства дјевојке чије тијело је пронађено у коферу

Аутор:АТВ редакција
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Оперативци београдске полиције пресрели су и ухапсили турског држављанина К. Е. (25) на Аеродрому "Никола Тесла“ у тренутку када је покушавао да напусти Србију.
Он се сумњичи да је брутално убио руску држављанку Људмилу Туркову Константиновну (28).
На снимцима и фотографијама види се акција привођења осумњиченог, који није стигао да се укрца на лет и побјегне од правде.
Подсјетимо, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић саопштио је да је полицијски службени пас Аки, чији је водич полицајац Владан Ковачевић, био кључан у разрјешењу ове трагедије.
Србија
Ово је дјевојка чије тијело је пронађено у коферу у Београду
Аки је у каналу Визељ у Падинској скели нањушио и пронашао кофер у ком се налазило тијело несрећне дјевојке.
Сумња се да је К. Е. 26. јула у јутарњим сатима у изнајмљеном стану у Борчи усмртио Људмилу, која је нестала ноћ раније када се спремала за излазак. Тијело је потом спаковао у кофер и бацио га у канал.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву за тешко убиство бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду, преноси "Информер".
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