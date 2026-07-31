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Ово је ухапшени због убиства дјевојке чије тијело је пронађено у коферу

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 17:28

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Хапшење Турчина у Београду због сумње да је убио дјевојку из Русије
Фото: МУП Србије

Оперативци београдске полиције пресрели су и ухапсили турског држављанина К. Е. (25) на Аеродрому "Никола Тесла“ у тренутку када је покушавао да напусти Србију.

Он се сумњичи да је брутално убио руску држављанку Људмилу Туркову Константиновну (28).

На снимцима и фотографијама види се акција привођења осумњиченог, који није стигао да се укрца на лет и побјегне од правде.

Подсјетимо, потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Србије Ивица Дачић саопштио је да је полицијски службени пас Аки, чији је водич полицајац Владан Ковачевић, био кључан у разрјешењу ове трагедије.

Људмила Туркова Константиновна

Србија

Ово је дјевојка чије тијело је пронађено у коферу у Београду

Аки је у каналу Визељ у Падинској скели нањушио и пронашао кофер у ком се налазило тијело несрећне дјевојке.

Сумња се да је К. Е. 26. јула у јутарњим сатима у изнајмљеном стану у Борчи усмртио Људмилу, која је нестала ноћ раније када се спремала за излазак. Тијело је потом спаковао у кофер и бацио га у канал.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати и он ће уз кривичну пријаву за тешко убиство бити приведен Вишем јавном тужилаштву у Београду, преноси "Информер".

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Тагови :

Људмила Туркова Константиновна

Убиство

Србија

Београд

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