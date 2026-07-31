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Велика гужва на овом дијелу пута: За дионицу која се прелази за 45 минута, сада потребно 2 сата

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:18

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Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.
Фото: Klix video/Screenshot

На магистралном путу М-17 између Мостара и Коњица у петак послијеподне забиљежене су километарске колоне и вишесатни застоји, због чега се саобраћај на појединим дионицама одвија изузетно успорено.

Возачи који се тренутно налазе на овој дионици наводе да путовање од Мостара до Јабланице, које у уобичајеним околностима траје око 45 минута, сада траје дуже од два сата.

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Велике гужве присутне су и на правцу од Јабланице према Коњицу. Према подацима сервиса за праћење саобраћаја, дионица од Грабовице, преко Доње Јабланице, па све до прилаза Коњицу означена је тамноцрвеном бојом, што указује на готово потпуни застој.

Из БИХАМК-а упозорили су да је интензитет саобраћаја појачан широм БиХ, док су највеће гужве забиљежене управо на правцима према југу земље.

"Крај радне седмице, сезона годишњих одмора и велики регионални музички концерт, који ће привући велики број посјетилаца, додатно ће интензивирати саобраћај на цестама широм БиХ. Због појачаног интензитета саобраћаја очекују се гужве и повремени застоји на прилазима градовима, фреквентним саобраћајницама, према туристичким центрима и излетиштима, као и на граничним пријелазима", саопштили су из БИХАМК-а.

Посебно је оптерећена дионица магистралног пута између Грабовице и Јабланице, гдје се возила крећу у дугим колонама.

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Возачима који планирају пут према Јабланици, Коњицу или Сарајеву препоручује се да рачунају на знатно дуже вријеме путовања, понесу довољне количине воде и вожњу прилагоде условима на путу.

Из БИХАМК-а су упутили апел свим учесницима у саобраћају да буду стрпљиви и избјегавају ризична претицања, посебно на дионицама на којима су формиране дуге и непрегледне колоне.

(РадиоСарајево)

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Тагови :

гужва у саобраћају

Мостар

Коњиц

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