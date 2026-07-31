Језиви детаљи породичне трагедије: Након отказа убио супругу и дјецу, па пресудио себи

Аутор:АТВ редакција
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Кристофер Каролкјевич (47), који је прије него што је убио супругу Аманду (39) и њихово шесторо дјеце у Америци, а потом починио самоубиство и запалио њихов дом, остао је без посла само неколико недјеља раније.
Каролкјевич је почетком овог мјесеца добио отказ на мјесту потпредсједника за продају и маркетинг у Америчком удружењу за срце, саопштено је из те организације. Нису објављени додатни детаљи о разлозима његовог отказа, пише Дејли мејл.
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Истражиоци наводе да је Каролкјевич у петак у њиховој кући у насељу Гранд Хејвен Тауншип у америчкој савезној држави Мичиген убио супругу Аманду (39) и њихову дјецу: четири дјечака, узраста пет, 11, 12 и 15 година, и двије дјевојчице од 11 година. Четворо дјеце било је биолошко, а двоје усвојено.
Након тога је, према наводима полиције, подметнуо неколико пожара у кући вриједној око 750.000 долара, а затим себи одузео живот. Власти случај третирају као убиство и самоубиство. У пожару су страдали и кућни љубимци породице, који су се угушили од дима.
У изјави за Дејли мејл, Америчко удружење за срце навело је да је Каролкјевич радио у тој организацији од септембра 2023. до почетка овог мјесеца.
– Схрвани смо вијестима из Мичигена и наше мисли су са породицом и ближњима свих који су изгубили живот у овој трагедији – наводи се у саопштењу.
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У међувремену је објављен и снимак комуникације диспечера хитних служби који показује како су ватрогасци позвани због дима који је избијао из куће.
– Добили смо дојаву о пожару у стамбеном објекту. Споља се види да је кућа пуна дима и осјећа се мирис паљевине – рекао је ватрогасни диспечер, прије него што је екипа 40 секунди касније потврдила да креће на интервенцију.
Раније ове недјеље откривено је да је Каролкјевич прије шест година преварио супругу са приправницом на свом тадашњем радном мјесту.
A cheating father of six who killed his own wife and kids in a murder suicide before setting fire to their home lost his job weeks before the bloodbath https://t.co/UCWvE7zXOg 🔗 pic.twitter.com/MSA7AdXNi4— Daily Mail US (@Daily_MailUS) July 29, 2026
Послије афере натерала га је да промијени посао, али се, како је касније писала, тешко носила са посљедицама преваре.
Аманда је детаље о његовој невјерности описала у неколико објава на Редиту које је пронашао Дејли мејл, а у којима је говорила и о рођењу њиховог најмлађег сина прије двије године. Њихов најмлађи син рођен је у периоду када је пар, како се чинило, покушавао да спасе брак за који је Аманда тврдила да је уништен Кристоферовом преваром.
Пар се вјенчао 2009. године, а упознали су се док је Аманда била приправница у компанији у којој је Кристофер радио, наводи се у њеним објавама. Афера се, како се вјерује, догодила прије више од шест година, у периоду када је Аманда подизала дјецу.
– Имала сам већ пет беба и заправо нисам била у лошој физичкој форми, али сам била потпуно посвећена малој дјеци и једноставно нисам могла да будем она особа која сам раније била – написала је.
Навела је да се због преваре осјећала понижено, па је Кристоферов радни бонус потрошила на ботокс, фолије за исправљање зуба, надоградњу косе и нову гардеробу, како би се поново осјећала “лијепом”.
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Према њеним објавама, ни Кристоферу нису биле стране естетске интервенције – написала је да је имао операцију подизања горњих капака, познату као горња блефаропластика. Аманда је навела да је послије афере много смршала, али да се, упркос физичкој промјени, “никада није осјећала боље” и да је у себи и даље кривила себе што “није била довољна”.
Шерифова канцеларија округа Отава саопштила је да је смрт Аманде и дјеце окарактерисана као убиство, док је Кристоферова смрт проглашена самоубиством.
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