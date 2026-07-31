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Дрогирани пилот (39) превозио 70.000 таблета екстазија у авиону

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:30

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Малезијски пилот стар 39 година ухапшен је на Међународном аеродрому Сукарно-Хата у Џакарти након што је царина у његовом пртљагу пронашла око 70.000 таблета екстазија.

Тестирањем је утврђено и да је пилот био под дејством више врста наркотика, саопштиле су индонежанске власти

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Пилот авио-компаније "Малајсиа Аирлинес" ухапшен је по завршетку лета на редовној линији из Куала Лумпура за Џакарту.

Према наводима истраге, дрогу је прокријумчарио на молбу познаника, који му је за то обећао награду у износу већем од 10.000 евра.

Тест на наркотике показао је да је био под дејством МДМА, кокаина и метамфетамина, пренио је холандски јавни сервис НОС.

Цариници су у његовом ручном пртљагу пронашли 14 пакета са око 70.000 таблета екстазија, као и четири грама метамфетамина, за који се сумња да је био намијењен његовој личној употреби, преноси Глас Српске.

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Пилот је током испитивања изјавио да му ово није био први случај кријумчарења наркотика и да је раније у два наврата преносио дрогу у Индонезију и Малезију.

Истражни органи сумњају да је био дио међународне мреже за кријумчарење дроге.

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Тагови :

Малезија

авион

пилот

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