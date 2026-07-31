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Више од 37.500 миграната враћено из Шпаније у Мароко, 57 погинуло

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АТВ редакција
31.07.2026 17:34

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Безбједносне снаге стоје на стражи док људи покушавају да пређу из мароканског сјеверног града Фнидека у шпанску енклаву Сеуту, у четвртак, 30. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP

Број миграната који су погинули покушавајући да уђу у шпанску енклаву Сеута из Марока достигао је 57, објавио је лист "Ел паис".

Хиљаде младих Мароканаца окупило се јуче на граници Марока и шпанске енклаве Сеуте, а стотине њих успјеле су да уђу на шпанску територију.

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Градоначелник Сеуте Хуан Хесус Вивас рекао да је око 60.000 људи ушло у Сеуту из Марока у једном дану и да су најмање 34 мигранта погинула.

(СРНА)

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Тагови :

Мигранти

Мигрантска криза у Сеути

Шпанија

Мароко

погинули

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