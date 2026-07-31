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Познати ланац продавница затвара 100 радњи: Већи број радника остаје без посла

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 19:26

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Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Изузетно горке вијести из немачког малопродајног сектора, познати ланац продавница за кућни декор Депо вјероватно ће морати да затвори знатно више продавница него што је првобитно планирано.

Стотине запослених у несолвентној компанији суочава се са тренутним отказима.

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Само 50 продавница ће и даље носити лого Депоа, према писању Лебенсмиттел Зеитунг-а. Тренутно још увијек постоји 155 продавница. Ово је апсолутно поражавајућа вијест за запослене, коју је наводно објавио генерални директор Кристијан Грис. Такође се каже да је унук оснивача обавијестио запослене путем интерне поруке да ће бројни радници бити отпуштени почев од 1. августа.

Ево колико је запослених погођено

Наводно се ово односи на 220 запослених у филијалама, као и на 110 додатних запослених из сједишта и теренске службе. Шеф компаније ГДЦ Деутсцхланд ГмбХ у Гросостхајму близу Ашафенбурга (Баварска) која управља филијалама Депоа, није био доступан часопису Билд телефоном или имејлом. Повјереник Томас Ритмајстер одбио је да коментарише када га је контактирао Билд.

У међувремену, за запослене у ланцу продавница кућних декорација почињу забрињавајућа времена. Према извјештају ЛЗ, отпуштени запослени ће примити своје јулске плате само кроз исплате у случају стечаја. Депо тренутно пролази кроз прелиминарни поступак стечаја под самоуправом; редован поступак је заказан за 1. август.

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Други банкрот за кратко вријеме

Потпуни колапс десио се у неколико наврата. У мају је објављено да је Депо поново банкротирао и да је по други пут поднио захтјев за стечај Окружном суду у Ашафенбургу. Крајем јуна је откривено да ће 66 филијала ланца продавница кућног декора морати да се затвори. Први поступак стечаја почео је 2024. године и завршио се затварањем 250 продавница и отпуштањем 2.000 запослених широм Њемачке.

Како је дошло до банкрота

Разлог за поновне финансијске проблеме? Како извјештава ЛЗ, више нема довољно новца за исплату плата за свих 1.200 запослених. Позадина кризе: повећане увозне царине и конкуренција азијских онлајн тржишта са знатно јефтинијим понудама. Поред тога, купци се уздржавају од куповине у физичким продавницама.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

затварање фабрике

Њемачка

Отказ

фабрика

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