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Провјерите таван: Ове ВХС касете данас вриједе и до 29.000 евра

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 20:35

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Касета
Фото: arvin latifi / Pexels

Многи још чувају старе ВХС касете на тавану или у подруму, а поједини примјерци данас међу колекционарима могу вриједити право мало богатство. Посебно су тражена одређена Дизнијева издања за која се издвајају и десетине хиљада евра.

Иако се ВХС касете одавно више не користе, посљедњих година расте интересовање колекционара за овај некада популарни формат.

Због тога се исплати завирити у старе кутије, јер се међу њима можда крије вриједан колекционарски примјерак.

Највећу вриједност имају такозвана "Black Diamont" Дизнијева издања произведена између 1984. и 1994. године. Препознатљива су по црном дијаманту на бочној страни омота. Енглеска издања носе ознаку "А Walt Disney Classic", док њемачка имају ознаку "Walt Disneys Meisterwerk".

Највише цијене постижу фабрички запечаћене и некоришћене касете, док су коришћени примјерци углавном знатно мање вриједни.

Најтраженији филмови

Међу ВХС касетама које достижу највеће цијене издвајају се:

Љепотица и звијер – до 29.000 евра

Аладин – до 22.000 евра

Дамбо – до 15.000 евра

Књига о џунгли – до 3.000 евра

Краљ лавова – до 2.500 евра

Алиса у земљи чуда – до 900 евра

Стручњаци наглашавају да овакве цијене постижу искључиво ријетка и беспријекорно очувана издања.

Енглеска издања вриједнија

Према подацима са платформи за онлајн продају, оригиналне верзије на енглеском језику углавном вриједе више од њемачких, али и поједина њемачка издања могу достићи неколико хиљада евра.

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Чак и када појединачна касета вриједи свега 20 или 30 евра, већа колекција може имати вриједност од неколико стотина евра.

Зашто су ВХС касете поново популарне?

Повратак ВХС касета углавном је резултат носталгије. Млађе генерације упознале су естетику овог формата путем друштвених мрежа попут ТикТока и Инстаграма, док старији са носталгијом памте вријеме када је видео-рекордер био саставни дио готово сваког дома, преноси Б92.

Интересовање су додатно подстакли филмски студији који су посљедњих година поједине наслове поново објавили на ВХС-у, међу којима су "Alien: Romulus", "Terrifier" и "Suspiria".

Рекордне цијене

Најскупља Дизнијева ВХС касета није играни филм, већ документарац "Disney: Celebrating the Millennium" из 2000. године, који је био доступан само у Epcot centru у Walt Disney World Resortu. Један примјерак продат је за око 39.000 евра.

Још скупље прошла је оригинална, неотворена ВХС касета филма "The Goonies" из 1986. године, која је на аукцији 2023. продата за око 125.000 долара (око 109.000 евра).

Ипак, стручњаци упозоравају да су овакви случајеви веома ријетки и да већина стандардних "Black Diamont" издања не вриједи десетине хиљада евра, упркос бројним тврдњама које се могу пронаћи на интернету.

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Тагови :

ВХС касета

Вриједност

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