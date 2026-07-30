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Четири хороскопска знака која најтеже заборављају прошлост

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 22:45

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Хороскоп
Фото: pexels/ Gabriela Hughes

Док једни без много размишљања окрећу нову страницу, други се често враћају успоменама, анализирају старе одлуке и питају се шта је могло бити другачије.

Астрологија сматра да су неки хороскопски знакови склонији носталгији и преиспитивању прошлих догађаја од других. Управо они најчешће чувају успомене, тешко заборављају важне тренутке и дуго размишљају о људима који су оставили траг у њиховом животу.

Рак

Рак је познат као један од најемотивнијих знакова Зодијака. Успомене за њега имају велику вриједност, а старе фотографије, мјеста и предмети често буде снажне емоције. Тешко заборавља људе до којих му је било стало, па се неријетко враћа прошлим односима и размишља о тренуцима који су га обиљежили.

Шкорпија

Иако д‌јелује снажно и самоувјерено, Шкорпија ријетко заборавља оно што је доживјела. Дуго анализира прошле ситуације, било да је ријеч о великим љубавима, издајама или животним прекретницама. Њено памћење је изузетно, због чега јој је понекад тешко да у потпуности пусти прошлост.

Д‌јевица

Д‌јевица има изражену потребу да анализира сваки детаљ. Често се враћа старим одлукама и размишља да ли је могла другачије да поступи. Умјесто да прошлост посматра само као успомену, користи је као лекцију из које покушава да извуче што више поука, иако је притом склона претјераном размишљању.

Рибе

Рибе су велики сањари и романтичари који лако уроне у свијет сјећања. Често идеализују прошле тренутке и присјећају се људи који су им били важни. Њихова машта и изражена емоционалност могу их навести да се дуго задржавају на ономе што је некада било, посебно када их обузме носталгија.

Прошлост као инспирација, а не препрека

Присјећање лијепих тренутака може бити драгоцјено, али је важно пронаћи равнотежу између прошлости и садашњости. Иако Рак, Шкорпија, Д‌јевица и Рибе често размишљају о ономе што је било, управо их животна искуства обликују и помажу им да мудрије доносе одлуке у будућности, преноси Индекс.

Дарко Лазић

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