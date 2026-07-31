Јак земљотрес у Италији: ''Цијели стан се тресао, немамо струје''

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 4,3 степени Рихтера забиљежен је у петак, 31. јула 2026 у 19:46 часова, на југу Италије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на 13 километара западно од Напуља.
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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 2 километара испод површине земље.
Грађани кажу да је потрес трајао више од 20 секунди и да је био веома снажан.
"Тресло је 20 секунди, вјероватно и дуже, а онда је нестала струја", писали су људи који живе недалеко од епицентра.
"У Напуљу смо, у стану је нестало струје, цијели стан се тресао, немамо ни интернет", "Био сам у супермаркету који се налази у приземљу зграде, ствари су падале са полица, само је нестало струје", "Полице су се љуљале лево-десно, монитори на столу, нема штете, али је било баш непријатно", ређали су се коментари на ЕМСЦ.
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За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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