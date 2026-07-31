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НАТО дигао авионе Ф-16, пресретнут руски Иљушин

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 19:52

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Ф-16 Фајтинг Фалкон
Фото: Screenshot / YouTube

Пољски борбени авиони Ф-16 пресрели су данас руски извиђачки авион Иљушин 20 изнад Балтичког мора, око 40 километара сјеверно од пољског Колобжега, саопштио је потпредсједник Владе и министар одбране Пољске Владислав Косињак-Камиш.

Навео је да није дошло до нарушавања пољског ваздушног простора.

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Косињак-Камиш је на друштвеној мрежи Икс навео да је дежурни пар пољских авиона Ф-16 пресрео руски извиђачки авион Ил-20 који је летио у међународном ваздушном простору без поднијетог плана лета и са искљученим транспондером.

Он је истакао да руска летелица није ушла у пољски ваздушни простор.

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"Пољске оружане снаге непрекидно прате ситуацију и одлучно реагују на активности Руске Федерације, у тијесној сарадњи са савезницима из НАТО", поручио је министар одбране.

Средином јула пољски борбени авиони су током три узастопна дана пресретали руске војне летјелице изнад Балтичког мора.

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Тагови :

Пољска

НАТО

Русија

авион

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