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ОФАК продужио лиценцу НИС-у на мјесец дана

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 19:45

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ОФАК продужио лиценцу НИС-у на мјесец дана
Фото: АТВ

ОФАК је продужио оперативну лиценцу Нафтној индустрији Србије до 28. августа, сазнаје Радио-телевизија Србије. Новом лиценцом НИС-у се омогућава наставак рада, односно прерада сирове нафте.

ОФАK је претходно продужио оперативну лиценцу до 31. јула.

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Компанија НИС је раније поднио захтјев ОФАК-у за продужетак лиценце.

Очекује се да ОФАК одговори на још два захтјева, МОЛ-у за преговоре са "Гаспромњефтом" о продаји руског већинског власништва у компанији, као и ЈАНАФ-у - за испоруку нафте НИС-у.

(Танјуг)

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Тагови :

ОФАК

продужена лиценца

Нафтна индустрија Србије

Лиценца

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