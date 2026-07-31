ОФАК продужио лиценцу НИС-у на мјесец дана

Аутор:АТВ редакција
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ОФАК је продужио оперативну лиценцу Нафтној индустрији Србије до 28. августа, сазнаје Радио-телевизија Србије. Новом лиценцом НИС-у се омогућава наставак рада, односно прерада сирове нафте.
ОФАK је претходно продужио оперативну лиценцу до 31. јула.
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Компанија НИС је раније поднио захтјев ОФАК-у за продужетак лиценце.
Очекује се да ОФАК одговори на још два захтјева, МОЛ-у за преговоре са "Гаспромњефтом" о продаји руског већинског власништва у компанији, као и ЈАНАФ-у - за испоруку нафте НИС-у.
(Танјуг)
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