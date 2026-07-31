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Макрон затражио да се појача контрола на граници са Шпанијом

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 20:44

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Француски полицајац контролише аутомобиле на контролном пункту уочи самита Групе седам (Г7) у Евијан-ле-Бену, у Француској, у понедјељак, 15. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Предсједник Француске Емануел Макрон затражио је МУП-а да се појача контрола на граници са Шпанијом, ако је то потребно.

Макрон је рекао да је тражио да се контрола појача са четири јединице мобилних снага, авионима и дроновима који су већ распоређени.

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- Ове мјере служе јачању аранжмана које смо предузели од 2020. године како бисмо боље заштитили нашу границу са Шпанијом - рекао је Макрон након што се шпанска енклава Сеута суочава са масовним приливом илегалних миграната из Марока.

Макрон је додао да је у контакту са шпанским властима и да су понудили помоћ.

Такође је похвалио Мароко због сарадње о овом питању.

Њемачки министар унутрашњих послова Александер Добринт намјерава да задржи контроле на њемачким границама, нагласивши да ситуација у шпанској енклави Сеути на сјеверу Африке истиче нестабилну природу илегалних миграција.

- Продужићемо могућност унутрашњих контрола и након септембра - рекао је Добринт.

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Истакао је да се морају одржавати флексибилне и прилагођене контроле да би се одржали досадашњи успјеси у сузбијању илегалних миграција.

Контроле на свим њемачким спољним границама су на снази од 16. септембра 2024. године.

Бивши министар унутрашњих послова Ненси Фезер наредила је ову мјеру како би се смањио број неовлашћених улазака. Упркос растућим критикама, мјера је продужена три пута, а посљедњи пут до средине септембра 2026. године.

Њемачка је дио простора шенгена, гдје се такве контроле могу увести само као привремене мјере. Међутим, од 2015. године постоје контроле на њемачкој граници са Аустријом.

У октобру 2023. године, Фезерова је наредила контроле на границама са Пољском, Чешком и Швајцарском.

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Од септембра 2024. године, њемачка савезна полиција врши контроле на границама са Данском, Француском, Белгијом, Луксембургом и Холандијом.

Према процјенама регионалних власти око 60.000 миграната је прешло границу ка шпанској енклави из Марока посљедњих дана.

(Срна)

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Тагови :

Емануел Макрон

Француска

Шпанија

Гранични прелаз

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