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Милица Павловић ''прошетала'' право богатство на себи: Заблистале сандале од 800 евра

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 21:29

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Милица Павловић
Фото: Youtube/MONDO PORTAL

Папарацо је “ухватио” популарну пјевачицуМилицу Павловић одмах по доласку испред луксузног хотела у Будви у ком је одсјела.

Милица је позната као неко ко увијек изгледа беспријекорно, а тако је било и овај пут.

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Као и увијек, уз њу је био њен сарадник и док је Милица Павловић ноншалантно корачала ка улазу, он је испао прави џентлмен и њен пртљаг је преузео умјесто ње, како се пјевачица не би мучила пред још један напоран радни дан.

Иако је била у лежерном издању, Павловићева је “прошетала” право богатство на себи. Очи је сакрила иза скупоцјених Целине наочара, док је на рамену носила класичну Шанел торбу. Ипак, највећу пажњу привукле су њене Алаиа сандале, које су апсолутни хит ове сезоне, чија се цијена креће око папрених 800 евра!

Подсјетимо, недавно је Милица Павловић још једном доказала због чега важи за једну од најбољих извођачица на регионалној музичкој сцени.

На наступу у Водицама пјевачица је приредила прави спектакл, а клуб је био испуњен до посљедњег мјеста.

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Наиме, Милица Павловић је у једном тренутку одлучила да комфор стави испред гламура. Док је публика певала заједно са њом, она је спонтано чучнула насред бине, откопчала сандале са високом потпетицом и изула их.

Без имало устручавања наставила је да пјева боса.

(Телеграф.рс)

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Милица Павловић

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