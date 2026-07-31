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Неочекиван проблем за Ђоковића: Ово му се никад у каријери није дешавало

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 20:00

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Неочекиван проблем за Ђоковића: Ово му се никад у каријери није дешавало
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић ове сезоне има један неочекиван проблем.

Осим што мора да се бори са деценију млађим ривалима, не успијева да успостави доминацију у мечевима, као што је то чинио током читаве каријере.

Ово може бити и психолошки моменат, пошто је Новак скоро све поразе у 2026. години доживио након добијеног првог сета.

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То је јако чудно за Новака који је један од ментално најјачих играча на АТП туру и у прошлости му чување предности није представљало проблем.

Прије сезоне 2026, Ђоковиć је везао 82 побједе након освајања првог сета, тако да ће морати да се позабави овим преокретом у својој игри, ако жели до 25. Грен слем титуле.

Порази Новака Ђоковића у 2026. години:

  • Карлос Алкараз – Аустралијан опен
  • Џек Дрејпер – Индијан Велс
  • Дино Прижмић – Италијан опен
  • Жоао Фонсека – Ролан Гарос

Четри од пет пораза које је Ђоковић претрпио ове сезоне услиједила су након што је освојио први сет, што ће сигурно у наставку сезоне бити велики изазов за Новака и његов тим.

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Српски ас ће ускоро почети припреме за Синсинати гдје се враћа први пут од финала 2023. године, када је у спектакуларном финалу савладао Карлоса Алкараза. Биће то идеална припрема за посљедњи грен слем у сезонни УС Опен, који је на програму почетком септембра.

(Мондо)

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Таг :

Новак Ђоковић

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