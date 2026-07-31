Неочекиван проблем за Ђоковића: Ово му се никад у каријери није дешавало

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић ове сезоне има један неочекиван проблем.
Осим што мора да се бори са деценију млађим ривалима, не успијева да успостави доминацију у мечевима, као што је то чинио током читаве каријере.
Ово може бити и психолошки моменат, пошто је Новак скоро све поразе у 2026. години доживио након добијеног првог сета.
Градови и општине
Електро-Бијељина: Бројна улагања у мрежу и модернизацију мреже
То је јако чудно за Новака који је један од ментално најјачих играча на АТП туру и у прошлости му чување предности није представљало проблем.
Прије сезоне 2026, Ђоковиć је везао 82 побједе након освајања првог сета, тако да ће морати да се позабави овим преокретом у својој игри, ако жели до 25. Грен слем титуле.
Порази Новака Ђоковића у 2026. години:
Четри од пет пораза које је Ђоковић претрпио ове сезоне услиједила су након што је освојио први сет, што ће сигурно у наставку сезоне бити велики изазов за Новака и његов тим.
Регион
Преварила тешко болесног комшију да би се домогла имовине вриједне 200.000 евра
Српски ас ће ускоро почети припреме за Синсинати гдје се враћа први пут од финала 2023. године, када је у спектакуларном финалу савладао Карлоса Алкараза. Биће то идеална припрема за посљедњи грен слем у сезонни УС Опен, који је на програму почетком септембра.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
57
20
56
20
54
20
44
20
35
Тренутно на програму