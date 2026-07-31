Електро-Бијељина: Бројна улагања у мрежу и модернизацију мреже

Аутор:Сања Трифковић
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Задовољни крајњи потрошачи, стабилна мрежа и стабилно напајање, улагање у технику и рад на терену приоритетни је циљ који су себи у "Електро Бијељини" задали. Већ данас могу рећи да су на прагу испуњења свега тога, кажу у овом предузећу.
"Наши планови за децембар, јануар су на неки начин усаглашени са нашим колегама на терену, са становницима, са локалним заједницама, предвиђамо уска грла, она која су се дешавала, она за која мислимо да ће се дешавати и данас реагујемо како би имали стабилнију сезону која ће ићи за неколико мјесеци. Све ово није случајно, наши дистрибутивни губици су на историјском минимуму и за 2025.су износили 7,6%", рекао је Бојан Савић, директор ОДС "Електро- Бијељина".
Ради се на свим рејонима које покрива ово предузеће. Протекли период и временске непогоде биле су опомена да се овој сезони приступи још озбиљније. Већ данас урађено је много тога што ће осигурати сигурну и квалитетну испоруку електричне енергије.
"Заиста је било пуно радова, заиста је сами грађани су свјесни сви то виде колико се ради, колико се копа у Бијељини, колико се у Хан Пијеску ради свуда у Зворнику и Лопарама.... Најбитније је препознати прије него што се нека ствар деси, то је јако тешко у техници јер не можете ви рећи какво ће вријеме бити и шта ће се сев десит, међутим изгледа да нам то доста добро иде јер је број застоја који се десе сваке године све мањи", рекао је Милан Лукић, директор за теренске операције у ОДС "Електро Бијељина".
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"Основна улога и задаћа „Електро Бијељине“ је да пружи квалитетно, сигурно и поуздано снабдијевање електричне енергије, сваком нашем купцу без обзира да ли се у центру једног града или општине или се налази у једном удаљеном селу, за нас је купац једнак без обзира гдје се налази и према сваком од њих имамо одговорност и обавезу да пружимо електричну енергију са што мање прекида у испоруци", рекла је Гордана Ђерић, извршни директор Сектора управљања мрежом у Управи ОДС "Електро Бијељина".
У протеклом периоду одржани су и састанци са свим начелницима и градоначелницима које покрива ово предузеће и заједничким снагама су указали на проблеме и рјешења. Много посла је завршено, док су неки радови или у току или при крају реализације. Покренуте су и бројне процедуре, мрежа је модернизована, а до краја године планиране су и бројне активности, све са једним циљем, а то је задовољство купаца, кажу у овом предузећу.
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