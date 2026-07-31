Фудбалери Борца настављају европски пут након голеаде у Кишињеву

Аутор:АТВ редакција
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Циљ је остварен. Борац је у трећем колу квалификација за конференцијску лигу и то је најважније након реванша у Кишињеву.
Није слутило на добро, већ након 20 минута "црвено-плави" губили су са 2:0, у другом полувремену и са 3:1, али је на крају екипа ипак показала карактер. Стефан Савић, Амер Хирош и Анте Рогуљић постигли су по гол и Борац је наставио да корача ка европској јесени.
Дан након проласка у треће коло из Платонове су озваничили сарадњу са новим појачањем. Дрес Борца задужио је 22-годишњи Иван Кукавица. Са везним фудбалером који је прошле сезоне носио дрес Посушја потписан је двогодишњи уговор.
Фудбалери Борца сада се окрећу припреми наредне утакмице у походу на пласман у Лигу конференција. Нова препрека је бјелоруски Витебск који је са укупних 5:1 елиминисао црногорску Сутјеску у другом колу.
Прва утакмица на програму је идућег четвртка у Бањалуци од 20 и 30, док је реванш седам дана касније.
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