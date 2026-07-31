Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

Аутор:Стеван Лулић
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Цијене прасади и јагњади по килограму живе ваге дуго нису биле ниже, што свакако утиче и на цијене печења.
Посљедњих мјесеци, посебно након првог маја и Ђурђевдана, биљежи се пад цијена, а узгајивачи тврде да би то могло да потраје још неколико мјесеци, што их свакако забрињава.
Оваквом стању на тржишту, кажу, између осталог доприносе пад потражње и увоз из иностранства, а надају се да ће се ситуација ускоро промијенити.
Када говоримо о цијенама печења, и ту је примјетно појефтињење, па се тако килограм прасетине у печењарама и ресторанима може пронаћи од 20 до 22 конвертибилне марке.
Ако то упоредимо са прошлом годином видимо да је прасеће печење јефтиније за око 15 марака, јер је тада коштало од 35 до чак 38 КМ.
Јефтинија је и јагњетина са ражња. Прошле године килограм је коштао од 55 до 60 марака, у зависности од ресторана и печењаре, док се сада може пронаћи и за 40 КМ.
Томе свједоче и бројне рекламе на друштвеним мрежама, па тако један корисник наводи да печену прасетину нуди за 22 КМ по килограму, а уколико би се узимало цијело прасе онда цијена пада на 20 марака.
Други пак наводи да је цијена 22 конвертибилне марке, али даје посебну акцију.
"Ко не може купити, килограм дјеци џаба", написао је на једној Фејсбук страници.
Узгајивачи свиња у посљедње вријеме шокирани су цијенама прасића и товљеника. Налазе се у незавидној ситуацији, јер су, како тврде, од децембра на губитку.
У прва три мјесеца ове године губили су, кажу, 50 - 100 марака по товљенику. Кратак период за првомајске празнике и Ђурђевдан прасад тежине од 25 - 30 килограма имала су бољу цијену, а узгајивачи зараду.
И цијена товљеника достигла је три марке, али то је било кратког даха и трајало свега петнаестак дана.
"Сада имамо ситуацију да је цијена прасади око 4 марке по килограму живе ваге и тешко се пласира, а товљеника од 2,5 до 2,7 без ПДВ-а. То је стварно цијена која не може да покрије ни оне који узгајају крмаче и производе прасад за даљи тов, нити саме товљаче. Такође, и они које тове бикове су задњих мјесец дана у проблему јер су бикови били 7,5 - 8 марака по килограму живе ваге, а сада имају проблем и са цијеном и пласманом", рекао је Слободан Петрић, узгајивач свиња из семберског села Магнојевић.
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