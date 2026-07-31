Logo

Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

Аутор:

Стеван Лулић
31.07.2026 20:54

Коментари:

0
Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

Цијене прасади и јагњади по килограму живе ваге дуго нису биле ниже, што свакако утиче и на цијене печења.

Посљедњих мјесеци, посебно након првог маја и Ђурђевдана, биљежи се пад цијена, а узгајивачи тврде да би то могло да потраје још неколико мјесеци, што их свакако забрињава.

Оваквом стању на тржишту, кажу, између осталог доприносе пад потражње и увоз из иностранства, а надају се да ће се ситуација ускоро промијенити.

Када говоримо о цијенама печења, и ту је примјетно појефтињење, па се тако килограм прасетине у печењарама и ресторанима може пронаћи од 20 до 22 конвертибилне марке.

Ако то упоредимо са прошлом годином видимо да је прасеће печење јефтиније за око 15 марака, јер је тада коштало од 35 до чак 38 КМ.

Јефтинија је и јагњетина са ражња. Прошле године килограм је коштао од 55 до 60 марака, у зависности од ресторана и печењаре, док се сада може пронаћи и за 40 КМ.

Томе свједоче и бројне рекламе на друштвеним мрежама, па тако један корисник наводи да печену прасетину нуди за 22 КМ по килограму, а уколико би се узимало цијело прасе онда цијена пада на 20 марака.

Други пак наводи да је цијена 22 конвертибилне марке, али даје посебну акцију.

Оглас за продају прасетине
Оглас за продају прасетине

"Ко не може купити, килограм дјеци џаба", написао је на једној Фејсбук страници.

Колико кошта килограм живе ваге

Узгајивачи свиња у посљедње вријеме шокирани су цијенама прасића и товљеника. Налазе се у незавидној ситуацији, јер су, како тврде, од децембра на губитку.

У прва три мјесеца ове године губили су, кажу, 50 - 100 марака по товљенику. Кратак период за првомајске празнике и Ђурђевдан прасад тежине од 25 - 30 килограма имала су бољу цијену, а узгајивачи зараду.

И цијена товљеника достигла је три марке, али то је било кратког даха и трајало свега петнаестак дана.

"Сада имамо ситуацију да је цијена прасади око 4 марке по килограму живе ваге и тешко се пласира, а товљеника од 2,5 до 2,7 без ПДВ-а. То је стварно цијена која не може да покрије ни оне који узгајају крмаче и производе прасад за даљи тов, нити саме товљаче. Такође, и они које тове бикове су задњих мјесец дана у проблему јер су бикови били 7,5 - 8 марака по килограму живе ваге, а сада имају проблем и са цијеном и пласманом", рекао је Слободан Петрић, узгајивач свиња из семберског села Магнојевић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Прасетина

печење

Јагњетина

Цијене печења

Коментари (0)

Више из рубрике

Бема Бањалука је позната фабрика обуће

Економија

Да ли ће се америчке царине за ЕУ одразити и на наше тржиште?

1 д

0
Струја

Економија

Шта домаћем електроенергетском сектору доносе измјене европских правила?

1 д

0
Прасићи

Економија

Цијена прасади и товљеника шокира узгајиваче

1 д

0
"Електропривреда најповољнији снабдјевач електричном енергијом"

Економија

"Електропривреда најповољнији снабдјевач електричном енергијом"

1 д

0

  • Најновије

20

57

Изгорјела јахта на Јадрану: Путници скакали у море да се спасу

20

56

Египат гради "Нови Нил": Коштаће га милијарде

20

54

Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

20

44

Макрон затражио да се појача контрола на граници са Шпанијом

20

35

Провјерите таван: Ове ВХС касете данас вриједе и до 29.000 евра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима