Још једна држава продужава контролу на границама

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки министар унутрашњих послова Александар Добриндт намјерава да задржи контроле на њемачким границама, нагласивши да ситуација у шпанској енклави Сеути на сјеверу Африке указује на нестабилну природу илегалних миграција.
"Продужићемо контролу и послије септембра", рекао је Добриндт.
Истакао је да се морају одржавати флексибилне и прилагођене контроле како би се сачували досадашњи успјеси у сузбијању илегалних миграција.
Контроле на свим њемачким спољним границама на снази су од 16. септембра 2024. године.
Бивша министарка унутрашњих послова Ненси Фезер увела је ову мјеру како би се смањио број неовлашћених улазака. Упркос растућим критикама, мјера је продужена три пута, а посљедњи пут до средине септембра 2026. године.
Њемачка је дио шенгенског простора, гдје се такве контроле могу уводити само као привремене мјере. Међутим, од 2015. године постоје контроле на њемачкој граници са Аустријом.
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У октобру 2023. године, Фезер је наредила контроле на границама са Пољском, Чешком и Швајцарском.
Од септембра 2024. године, њемачка савезна полиција врши контроле на границама са Данском, Француском, Белгијом, Луксембургом и Холандијом.
Према процјенама регионалних власти, око 60.000 миграната прешло је границу ка шпанској енклави Сеути из Марока посљедњих дана.
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