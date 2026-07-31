Нема плана за спас жељезаре - ванредна управа пала на суду

Аутор:Весна Азић
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Плана за спас зеничке жељезаре, бар за сада, нема. Федерална Влада би да преузме управљање жељезаром, али без јасне визије. Тако је бар закључио Општински суд у Зеници који је је одбио приједлог Владе Федерације за увођење ванредне управе. Разлог - нису доказани услови за такав потез.
И птицама на грани је јасно да без новца, инвестиција и јасног плана производње, закон сам по себи неће спасити Жељезару. Јасно је то било и парламентарцима током усвајања лекс специјалиса. Данас, кажу да су се њихове трдње испоставиле као тачне.
"Неспособна власт као и све до сада, ради паушално, без било каквих анализа. Ово је још један у низу покушаја да грађанима, тј радницима Жељезаре продају, како би наш народ рекао шупљу причу – прашину у очи. Од овога, апсолутно неће ништа бити, испаштаће радници и бх. друштво", рекао је Аднан Ефендић, посланик СДА у Представничком дому Парламента ФБиХ.
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"Како покренути производњу, очувати радна мјеста, нормализовати пословање НЖЗ уколико немате спремно више од 130милиона марака? Лекс специјалис закони нису добри закони за економију без обзира о којем закону је ријеч. Врло је тешко очекивати да дају неке резултате, то је од почетка било јасно. Видимо сада реакцију судова", рекао је Адмир Чавалић, посланик у Парламенту ФБиХ и предсједник Одбора за економску и финансијску политику.
Рјешење се, међутим, поново тражило на састанку Синдиката и федералног, ресорног министра.. Из Управе тврде - на састанак нису били позвани..Влади су, кажу, понудили комплетну фабрику, сву инфраструктуру и све раднике у закуп без накнаде - уз услов да преузме производњу и све финансијске обавезе
"НЖЗ је 16. јула 2026. године по други пут упутила Влади Федерације Босне и Херцеговине, предсједнику Владе и ресорном федералном министру понуду да комплетну фабрику, заједно са цјелокупном инфраструктуром неопходном за интегралну производњу челика, уступи у закуп без накнаде (0,00 КМ)", саопштено је из Жељезаре Зеница.
Више прилика за остварење јавно изнесених циљева упутила је Управа Жељезаре Влади ФБиХ и ресорном министру. Ни један није уродио плодом. Тако је јаз између Управе и Владе постао још већи.
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"Посматрати само један дио понуђеног комплекса Жељезаре у односу на комплетан капацитет који она има – није довољно. Влада ФБИХ је и у претходном периоду рекла шта жели, то је 100% преузимање Нове Жељезаре Зеница", рекао је Ведран Лакић, министар енергије, рударства и индустрије ФБиХ, 21.07.2026 ФТВ
Jавност се бавила информацијом о гашењу високе пећи, иако је производња обустављена још 23. априла. Крајем јула, прецизније 29. окончан је само технолошки поступак гашења система хлађења.
"С обзиром да је температура у кауперима испод 100°Ц, стекли су се потребни технички услови за обуставу хлађења водом каупера и Високе пећи, као и рада пумпи у ПС-2, те је према процедурама извршена обустава постројења која су се користила за те потребе. Дакле, ријеч је о редовним технолошким активностима које се проводе већ три мјесеца након заустављања производње, а не о данашњем гашењу Високе пећи", рекао је Азра Сивро, директор производње у Новој Жељезари Зеница.
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Правници објашњавају да суд није затворио врата опстанку Жељезаре. Одбио је само модел који је Влада понудила. Зато ће сваки наредни покушај морати почети испочетка - са новим правним и финансијским рјешењем.
"Кантонални суд у образложењу своје пресуде наводи да Влада ФБиХ није понудила довољно доказа за испуњење услова за увођење ванредне управе.У коначници сљедећи корак за НЖЗ као правно лице, али и за 1500радника и њихов радни статус јесте редовни стечајни поступак", рекао је Дамир Сакић, правник.
Кантонални суд у образложењу своје пресуде наводи да федерална Влада није доказала системски значај Жељезаре за ФБиХ, те у коначници није доказала да би се повјериоци могли боље намирити у поступку ванредне управе. Новог модела, бар за сада нема. Највећи проблем зеничке жељезаре није то што је угашен систем хлађења - него што још није понуђен план за опоравак овог гиганта.
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