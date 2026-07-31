Преживјели планинари с Елбруса стижу у БиХ, тијела страдалих још у Русији

Аутор:АТВ редакција
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Двојица преживјелих планинара из трагичне несреће на планини Елбрус у Руској Федерацији требала би у вечерњим сатима допутовати у Босну и Херцеговину.
Потврђено је то из Горске службе спашавања (ГСС) Зеница.
Преживјели се враћају у пратњи чланова ГСС-а Зеница, који су претходних дана боравили у Русији како би организовали њихов повратак у БиХ након несреће у којој је живот изгубило пет држављана Босне и Херцеговине.
Из ГСС-а су навели да по доласку неће бити изјава за медије, како би се преживјелим планинарима омогућило да се у миру и достојанству врате својим породицама након тешког искуства које су преживјели.
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Истакли су да јавност неће остати ускраћена за информације те да ће све званичне новости бити објављиване путем званичних канала Горске службе спашавања Зеница.
Члан ГСС-а Зеница Муневер Аганхоџић рекао је да је приоритет пружити подршку преживјелим планинарима након свега што су прошли.
"Оно што су они преживјели заиста је велика трагедија. Покушајмо тим људима пружити помоћ и дати им барем неколико дана да се смире и саберу утиске након свега што су прошли", казао је Аганхоџић, преноси Федерална.ба.
Према информацијама ГСС-а, у наредним данима очекује се и транспорт тијела страдалих планинара из Руске Федерације у Босну и Херцеговину.
Аганхоџић је појаснио да су тијела и даље у Русији те да се тренутно проводе неопходне административне процедуре, у које је укључено више институција.
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"Тијела се налазе на подручју Руске Федерације. Знате да је ријеч о земљи која је у ратним околностима, тако да су у административни дио пребацивања тијела укључени Влада Федерације БиХ и наши амбасадори, који раде на завршетку свих процедура. Према информацијама које имамо, завршен је медицински преглед тијела", рекао је он.
Након завршетка свих административних процедура и допремања посмртних остатака у Босну и Херцеговину, у Зеници ће бити организована колективна џеназа за петорицу страдалих планинара.
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