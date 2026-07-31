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Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени

Аутор:

Стеван Лулић
31.07.2026 19:37

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Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени
Фото: Envato/aowsakornprapat

Страница БХ Метео уопозорила је грађане да наредних дана треба да буду посебно опрезно, јер је могућност избијања пожара увећана због ниске влажности у ваздуху и високих температура.

Метеоролози су такође објавили да се крај изузетно високим температурама не назире у наредних 7 до 10 дана.

Открили су и када долази врхунац овог топлотног таласа.

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"Заправо најтоплије ће да буде средином идуће седмице са температурама и до 43 или 44 степени Целзијуса у најтоплијим локалитетима државе", поручили су метеоролози на поменутој страници.

Како кажу, овај талас врелине од претходних се разликује по ниској тачки росишта и релативно ниском проценту влажности ваздуха, због чега је субјективни осјећај температура приближнији стварним у односу на претходни топлотни талас када је спарине било више.

Оваква појава је прихватљивија за људе, али, упозоравају метеоролози, за природу доноси велику опасност.

"Иако за људе, субјективно колико-толико прихватљивије, низак проценат влажности ваздуха у комбинацији са овако високим температурама ствара погодан терен за избијање и ширење шумских пожара па опрезно наредних дана.

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Вегетација је сува, а хидролошка суша из дана у дан све већа", наглашава БХ Метео и закључује:

"Шансе за промјену времена и какав такав пад температура, иако у овом тренутку не дјелује превише увјерљиво тек крајем прве декаде августа. Наредних дана свакако најтоплији период овог љета уз претежно сунчано и вруће вријеме".

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Тагови :

врућина

топлотни талас

високе температуре ваздуха

пожар

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