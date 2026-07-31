Доручак је најбитнији: Ево због чега не губите килограме иако сте на дијети

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Када дијета не даје жељене резлтате, проблем можда није у количини хране коју једете, него у једној грешци коју многи праве за вријеме доручка.
Први оброк често одређује колико ћете бити гладни током дана. Ако ујутру не унесете довољно протеина, поподневна жеља за грицкалицама постаје много тежа за контролу.
Тенис
Неочекиван проблем за Ђоковића: Ово му се никад у каријери није дешавало
Кафа и два интегрална кекса садрже око шест грама протеина. Тако често изгледа почетак многих дијета – мало хране, брз доручак и нада да ће мањи унос аутоматски донијети резултат.
Управо ту многи направе грешку коју касније плаћају глађу, грицкањем и застојањем на ваги.
Избацили сте слаткише, преполовили порције и увели пола сата шетње. Вага се помјерила првих седам дана, а затим стала. Проблем није у труду, већ у томе што у осам ујутру унесете три пута мање протеина него што је тијелу потребно. Због тога се око 17 часова јавља глад и жеља за „нечим на брзину“.
Доручак од 300 калорија без довољно протеина држи ситост сат и по. Доручак исте енергетске вриједности, али са око 25 грама протеина – на примјер два јајета и грчки јогурт – може обезбиједити ситост четири до пет часова.
Друштво
Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени
Исте калорије, али потпуно другачији осјећај током дана.
Стручне препоруке су да сваки оброк садржи око 25 до 30 грама протеина, док класичан доручак са кифлом и џемом обезбиједи тек трећину те количине.
Код мршављења се најчешће препоручује унос од 1,2 до 1,6 грама протеина по килограму тјелесне масе дневно.
За особу тешку 70 килограма то износи од 84 до 112 грама протеина дневно, распоређених у три оброка.
Исхрана од око 1.000 калорија може функционисати неколико дана, али након тога најчешће долази до преједања. То није питање воље, већ природна реакција организма на претјерано ограничење.
Истраживања објављена у научном часопису The American Journal of Clinical Nutrition показују да већи унос протеина може помоћи у контроли апетита и очувању мишићне масе током мршављења.
Бања Лука
Бањалучани, опрез: Уклањају се семафори на прометној раскрсници
Појединачно, ниједна од ових навика није пресудна. Заједно могу додати 400 до 500 калорија дневно, што је често довољно да поништи планирани калоријски дефицит.
Разлог због којег дијета не успијева често се крије у малим свакодневним навикама, преноси Глас Српске.
Градови и општине
Драматично и алармантно: Код Требиња вођена жестока борба са ватреном стихијом
Не мијењајте све одједном. Почните једном промјеном – уведите доручак богат протеинима и пратите како се мијења осјећај ситости. Када сте дуже сити, мања је вјероватноћа да ћете грицкати између оброка.
Обим струка мјерите једном седмично, умјесто да се свако јутро ослањате само на број на ваги, јер задржавање течности може привремено прикрити стварни напредак.
Ако имате дијабетес, болести штитне жлијезде или проблеме са крвним притиском, план исхране треба да направите у договору са љекаром.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
20
57
20
56
20
54
20
44
20
35
Тренутно на програму