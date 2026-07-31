Logo

Доручак је најбитнији: Ево због чега не губите килограме иако сте на дијети

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 20:09

Коментари:

0
Човјек мјери обим струка помоћу метра.
Фото: Pixabay

Када дијета не даје жељене резлтате, проблем можда није у количини хране коју једете, него у једној грешци коју многи праве за вријеме доручка.

Први оброк често одређује колико ћете бити гладни током дана. Ако ујутру не унесете довољно протеина, поподневна жеља за грицкалицама постаје много тежа за контролу.

Новак Ђоковић

Тенис

Неочекиван проблем за Ђоковића: Ово му се никад у каријери није дешавало

Кафа и два интегрална кекса садрже око шест грама протеина. Тако често изгледа почетак многих дијета – мало хране, брз доручак и нада да ће мањи унос аутоматски донијети резултат.

Управо ту многи направе грешку коју касније плаћају глађу, грицкањем и застојањем на ваги.

Килограми не иду доле, а једете мање него раније

Избацили сте слаткише, преполовили порције и увели пола сата шетње. Вага се помјерила првих седам дана, а затим стала. Проблем није у труду, већ у томе што у осам ујутру унесете три пута мање протеина него што је тијелу потребно. Због тога се око 17 часова јавља глад и жеља за „нечим на брзину“.

Грешка коју многи праве прије 10 часова

Доручак од 300 калорија без довољно протеина држи ситост сат и по. Доручак исте енергетске вриједности, али са око 25 грама протеина – на примјер два јајета и грчки јогурт – може обезбиједити ситост четири до пет часова.

топлотни талас врућина

Друштво

Током екстремних врућина стиже и нова опасност: Грађани упозорени

Исте калорије, али потпуно другачији осјећај током дана.

Стручне препоруке су да сваки оброк садржи око 25 до 30 грама протеина, док класичан доручак са кифлом и џемом обезбиједи тек трећину те количине.

Колико вам је протеина потребно?

Код мршављења се најчешће препоручује унос од 1,2 до 1,6 грама протеина по килограму тјелесне масе дневно.

За особу тешку 70 килограма то износи од 84 до 112 грама протеина дневно, распоређених у три оброка.

Премало хране је најскупља грешка

Исхрана од око 1.000 калорија може функционисати неколико дана, али након тога најчешће долази до преједања. То није питање воље, већ природна реакција организма на претјерано ограничење.

И протеини помажу

Истраживања објављена у научном часопису The American Journal of Clinical Nutrition показују да већи унос протеина може помоћи у контроли апетита и очувању мишићне масе током мршављења.

Семафор

Бања Лука

Бањалучани, опрез: Уклањају се семафори на прометној раскрсници

Мале навике које потајно кваре резултат

  • Кашика уља у салати – око 120 калорија.
  • Двије кафе са млијеком и шећером – лако додају око 150 калорија.
  • Грицкање успут, попут неколико бомбона на послу.
  • Пола литра сока садржи количину шећера упоредиву са три кашике.
  • Недовољно сна повећава жељу за слаткишима.

Појединачно, ниједна од ових навика није пресудна. Заједно могу додати 400 до 500 калорија дневно, што је често довољно да поништи планирани калоријски дефицит.

Како да дијета коначно почне да даје резултате?

Разлог због којег дијета не успијева често се крије у малим свакодневним навикама, преноси Глас Српске.

Пожар Требиње

Градови и општине

Драматично и алармантно: Код Требиња вођена жестока борба са ватреном стихијом

Не мијењајте све одједном. Почните једном промјеном – уведите доручак богат протеинима и пратите како се мијења осјећај ситости. Када сте дуже сити, мања је вјероватноћа да ћете грицкати између оброка.

Обим струка мјерите једном седмично, умјесто да се свако јутро ослањате само на број на ваги, јер задржавање течности може привремено прикрити стварни напредак.

Ако имате дијабетес, болести штитне жлијезде или проблеме са крвним притиском, план исхране треба да направите у договору са љекаром.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дијета

вишак килограма

мршављење

здравље

здрава исхрана

Коментари (0)

Прочитајте више

Врућина, топлотни талас

Друштво

Активан црвени метеоаларм због високих температура у Српској

1 ч

0
Науру

Свијет

Једна држава званично промијенила име

1 ч

0
Ватрени торнадо у Јути

Свијет

Ватрени торнадо гута све пред собом: Камера снимила стравичну појаву

2 ч

0
Змије на зиду куће

Регион

Видео обилази регион: Испреплетене змије на зиду куће

2 ч

0

Више из рубрике

Како правилно вјежбати током великих врућина?

Здравље

Како правилно вјежбати током великих врућина?

3 ч

0
Артеријски крвни притисак је сила којом циркулишућа крв дјелује на јединицу површине крвног суда.

Здравље

Нова стратегија за контролу високог притиска

6 ч

0
Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.

Здравље

Мислила да јој нога дрхти због умора па добила страшну дијагнозу

22 ч

0
Корпа пуна бијелог лука.

Здравље

Шта се дешава са јетром ако биjели лук једете редовно

22 ч

0

  • Најновије

20

57

Изгорјела јахта на Јадрану: Путници скакали у море да се спасу

20

56

Египат гради "Нови Нил": Коштаће га милијарде

20

54

Ко не може купити, килограм дјеци џабе: Колико сада кошта печење

20

44

Макрон затражио да се појача контрола на граници са Шпанијом

20

35

Провјерите таван: Ове ВХС касете данас вриједе и до 29.000 евра

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима