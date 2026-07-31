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Ватрени торнадо гута све пред собом: Камера снимила стравичну појаву

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:45

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Ватрени торнадо у Јути
Фото: Screenshot

Западни дио америчке савезне државе Јута бори се са великим шумским пожарима који се, подстакнути високим температурама, сувим ваздухом и снажним вјетровима, убрзано шире и захватају огромне површине.

Ватрогасне екипе данима покушавају да обуздају ватрену стихију, док власти упозоравају да временски услови и даље погодују разбуктавању нових жаришта.

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Посебну пажњу јавности привукао је драматичан снимак настао у близини једног од пожаришта, на којем се види такозвани ватрени торнадо, ријетка и изузетно опасна појава која настаје када се усљед екстремне топлоте изнад пожара формира снажан вртлог ваздуха.

Ротирајући стуб пламена, дима и пепела уздигао се високо у небо, остављајући иза себе призор који многи описују као апокалиптичан.

Ватрени торнадо није класичан торнадо, већ атмосферски вртлог који настаје искључиво у условима веома интензивних пожара. Иако обично траје кратко, може да достигне велику брзину и температуру, преносећи ужарени материјал на велике удаљености и изазивајући нова жаришта.

На терену су ангажоване стотине ватрогасаца, уз подршку авиона и хеликоптера који из ваздуха покушавају да успоре напредовање ватре.

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Због опасности од брзог ширења пожара, појединим становницима угрожених подручја издата су наређења за евакуацију, док су затворени поједини путеви и рекреативне зоне.

Комбинација екстремне врућине, ниске влажности ваздуха и повремених удара вјетра и наредних дана представљаће озбиљан изазов за ватрогасце.

Грађани треба редовно пратити званична упозорења, јер би се ситуација могла брзо промијенити, преноси "Телеграф".

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Тагови :

торнадо

пожар

Ватрени торнадо

Јута

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