Жена пронађена без свијести у базену

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се данас око 15 часова на базену у склопу Спортског центра "Александар" у Улици Славка Миљковића у Београду, када се жена замало утопила пред очима запрепашћених купача.
Како се сазнаје, алармантни позив полицији и Хитној помоћи упућен је око 15 сати.
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На лицу мјеста затечена је М. С. (54) у потпуно бесвјесном стању, док су успаничени грађани покушавали да јој поврате пулс.
Према ријечима очевидаца који су се затекли на мјесту трагедије, несрећна жена је сама скочила у базен. Међутим, само неколико минута касније, услиједио је шок - купачи су примијетили да њено тијело непомично плута по површини.
Брзом реакцијом присутних, жена је извучена из воде, након чега је на самој ивици базена почела лавовска борба за њен живот.
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"Примијетили смо да плута без свијести и одмах скочили у воду! Извукли смо је и почели реанимацију, свака секунда је била као година док смо чекали Хитну", наводе престрављени очевици.
Убрзо је на мјесто несреће протутњала екипа Хитне помоћи која је одмах преузела реанимацију. М. С. је у тешком стању и без свијести транспортована на Ургентни центар, гдје се љекари и даље лавовски боре за њен живот.
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Полицијско поступање је у пуном јеку. Инспектори на лицу мјеста обављају разговоре са одговорним лицима спортског центра, а у току је и изузимање снимака са надзорних камера како би се до детаља утврдиле све околности ове несреће.
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