Инцидент на аеродрому: Покушао да отме пиштољ полицајцу, узвикивао ''Алаху екбер''

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Турске Т. Ц. /27/ покушао је да отме пиштољ од полицајца на београдском аеродрому "Никола Тесла", а након што је савладан узвикивао је "Алаху екбер", те му је одређено задржавање.
Турчин је насрнуо на полицајце послије физичког сукоба који је јуче имао са другим путником на аеродрому.
Када су полицајци кренули да интервенише, Турчин се прво оглушио о њихове наредбе док су покушали да га вежу, саопштено је из тужилаштва.
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Потом је руком ухватио пиштољ полицајца и покушао да га извуче из футроле, након чега је савладан и везан док је све вријеме узвикивао "Алаху екбер".
Задржавање му је одређено по налогу Трећег основног тужилаштва у Београду, а поднесен је приједлог да му буде одређен притвор имајући у виду да нема пријављено пребивалиште и боравиште у Србији, као и да постоје околности које указују на опасност од бјекства.
(Срна)
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