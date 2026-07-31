ША фест: Сусрет људи, емоција и умјетности

Аутор:АТВ редакција
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Овогодишње издање ША феста почело је изложбом акварела "Транспозиција" као својеврстан омаж Далибору Поповићу Микши.
Ова поставка није само ретроспектива Микшине заоставштине него спој са савременим умјетничким тренутком, али и прилика младим умјетницима да представе своје радове.
"Људи знају да је Далибор Поповић Микша био врстан акварелиста, хтјели смо дати омаж њему, али негдје и најавити идућу годину и Међународни конкурс за акварел који ће ову ликовну причу ликовни дио ША феста сигуран сам оплеменити и подићи на један врло, врло висок ниво", рекао је Борис Еремић, директор Галерије "Сретен Стојановић".
Испред Галерије организована је и ликовна радионица за најмлађе, па су и ове године малишани имали прилику да кроз умјетност изразе своју креативност. А ША улица добила је свој препознатљив, фестивалски дух.
"Волим да цртам, сада цртам љето и пуно цртам", каже Лара.
Цртам у вртићу и код куће и ево ово цртам", каже Сунчица.
Прво вече фестивала завршено је у Антистрес зони уз наступе приједорских бендова. Млади музичари још једном су показали да је ША простор који даје прилику новим генерацијама.
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"Ша фест је перфектно мјесто за то да се сви не само музичари већ сви умјетници овог свијета дођу и покажу оно што знају и избаце оно из себе", рекао је Сергеј Лисчински, музичар у бенду "Facelift".
Прича која је настала из пријатељства живи и траје захваљујући хиљадама људи који сваке године посјећују ША фест. ША
"Мислим да су стихови Микшине пјесме, односно Микшиног бенда "Tattoo" све што сада желим, све што сада знам чиста енергија управо оно што ћемо ми да пренесемо и да доживимо ова четири дана у Приједору", рекла је Мартина Стакић, портпарол ША феста.
Вечерас на програму позоришна представа "Није смешно, Жарко", аутора Срђана Олмана, који ће играти заједно са Бојаном Грабовац и Тамаром Белошевић. Али то није све. Музички спектакл резервисан је за сутра. На бину излазе Спазам, ТБФ, Зостер, Бед Copy и по први пут у Приједору група Ватра.
Ша и ове године потврђује да је више од фестивала.
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