Преварила тешко болесног комшију да би се домогла имовине вриједне 200.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Жена (42) у Спиту оптужена је да је са тешком болесним комшијом склопила уговор о доживотном издржавању како би се домогла његове имовине вриједне више од 200.000 евра, држећи човјека у нехуманим условима.
Тужилаштво наводи да је осумњичена од августа 2023. до јула 2025. године увјерила комшију да с њом потпише уговор о доживотном издржавању, на основу чега су на њу преписани стан, друге некретнине и акције.
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У оптужници стоји да је ријеч о особи која због тешких здравствених и психичких проблема није могла схватити значење таквог правног посла, нити се бринути о себи.
Током те двије године оптужена је редовно подизала пензију са његовог рачуна, али се истовремено није бринула о њему, пише "Далмација данас".
Није му обезбијеђивала редовне оброке, није договарала љекарске прегледе, а није плаћала ни режијске трошкове, због чега је остао без електричне енергије у стану.
Стање се није поправило ни након надзора Хрватског завода за социјални рад.
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Оптужница је терети да га је држала закључаног у стану и тако му онемогућила да дође до хране коју му је достављао "Каритас".
Случај је кулминирао 12. јула прошле године, када су у стан морали ући ватрогасци, који су затекли мушкарца тешко потхрањеног и у потпуности запуштеног.
(Срна)
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