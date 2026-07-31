Пожар се шири у Словенији, гори планински врх

Аутор:АТВ редакција
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Пожар је избио на планинском врху Плања на надморској висини од око 1.500 метара, у општини Бовец, и до сада је захватио приближно 12 хектара шуме.
Ватрогасци су дјелимично обуздали ватру, али се она и даље шири, па се очекује да ће је и сутра бити потребно гасити јер вјетар и врућина отежавају услове да се стави под контролу.
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У близини пожара нема насеља, тако да становници нису у опасности.
"Ватрогасци су у највећој опасности, јер је терен стрм и тешко приступачан", рекао је представника за односе с јавношћу Ватрогасне бригаде Бовец Дејан Логар.
Полицијска управа Нова Горица саопштила је да је о пожару обавијештена синоћ и да је опсежна интервенција гашења јутрос у 5.00 часова. Нешто прије 15.00 часова на лицу мјеста било је више од 90 ватрогасаца, преноси РТВ Словенија.
Командант Цивилне заштите Сречко Шестан због пожара је активирао национални план заштите и спасавања што омогућава ангажовање додатних снага и ресурса за заштиту, спасавање и помоћ из цијеле земље.
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Пожар је избио у истом подручју као и онај који је горио у уторак, а сумња се да је један од пањева сишао низ падину, па је ватра поново избила и проширила се по цијелој падини.
"У овом подручју постоје шуме јавора, букве и смрче. То је приземни пожар, али је веома опасан, јер има много камења које се котрља, па се плашимо повреда. Успоставили смо двије ватрене линије, дуге око 600 метара, а највјероватније ћемо имати и трећу", рекао је командант Ватрогасне бригаде Бовец Урош Кемпер.
Горска служба спасавања Бовец помаже у гашењу пожара беспилотном летелицом, активирани су и ер трактори који сакупљају воду из Бохињског језера, а у интервенцију је накнадно укључен и војни хеликоптер.
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Словеначка управа за цивилну заштиту и спасавање прогласила је висок ризик од пожара за цијелу земљу, а веома висок ризик за општине Копар, Сежана, Дивача, Хрпеље - Козина, Комен, Нова Горица, Мирен - Костањевица и Ренче - Вогрско.
(Срна)
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