Како правилно вјежбати током великих врућина?

Аутор:АТВ редакција
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Да ли треба да вјежбате током љета зависи од ваших личних циљева у вези са фитнесом и преференција. Редовно вјежбање је корисно за опште здравље и благостање, без обзира на сезону.
Вјежбање током љета има много предности. Када је ријеч о сагоријевању калорија, топлије вријеме може помоћи вашем тијелу да сагори више калорија током вјежбања и да убрза метаболизам, а један од највећих помагача је сунце.
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Заједно са регулисаном исхраном ово може бити од велике помоћи ако је ваш циљ да изгубите килограме. Излагање сунчевој свјетлости током вјежбања на отвореном помаже вашем тијелу да производи витамин Д, који је важан за цјелокупно здравље (функционисање организма, здравље костију, спречавање дијабетеса и срчаних болести). Још један значајан бенефит тренирања је побољшање расположења: вјежбање ослобађа ендорфин, који побољшава расположење и смањује стрес. Са друге стране, љето нуди широк спектар активности на отвореном као што су пливање, планинарење и бициклизам – чинећи тренинге пријатнијим и занимљивијим.
Веома је важно напоменути да вјежбање на високим температурама може бити изазовно јер може довести до повећаног ризика од топлотног удара, из разлога што екстремно високе температуре могу подићи вашу тјелесну температуру на ризичан ниво.
У наставку је неколико савјета који ће вам помоћи да останете безбиједни и продуктивни:
1. Останите хидрирани: Пијте довољно воде прије, током и после тренинга да бисте спријечили дехидратацију.
2. Унапријед одредите вријеме вјежбања: Покушајте да вјежбате рано ујутро или касно увече када су температуре ниже да бисте избјегли дневну врућину.
3. Обуците се на одговарајући начин: Носите широку одјећу свијетлих боја која ће вам помоћи да се тијело охлади. Прозрачне тканине које лако упијају зној су идеалне за тренинге по топлом времену.
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4. Слушајте своје тијело: Обратите пажњу на то како се осјећате током вјежбања. Ако почнете да осјећате вртоглавицу, мучнину или грчеве, престаните да вјежбате и одмах потражите хлад.
5. Прилагодите интензитет: На високим температурама ваше тијело мора да ради више да би се расхладило, па размислите о смањењу интензитета вежбања како бисте спријечили прегријавање.
6. Користите крему за сунчање: Заштитите кожу од сунца наношењем креме за сунчање прије него што изађете напоље.
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Ако вам је поред свих наведених савјета напорно да вјежбате током лета због врућине, можете размислити о прилагођавању рутине вјежбања тако што ћете изабрати вјежбе у затвореном простору. На посљетку, од суштинског је значаја да слушате своје тијело и доносите одлуке које су у складу са вашим фитнес циљевима и нивоом удобности, пише Wест65спа.рс
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