Покушај масовног преласка границе: Повећан број погинулих миграната

Аутор:АТВ редакција
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Број миграната који су погинули покушавајући да уђу у шпанску енклаву Сеута из Марока достигао је 57, објавио је лист "Ел паис".
Хиљаде младих Мароканаца окупило се јуче на граници Марока и шпанске енклаве Сеуте, а стотине њих успјеле су да уђу на шпанску територију.
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Градоначелник Сеуте Хуан Хесус Вивас рекао да је око 60.000 људи ушло у Сеуту из Марока у једном дану и да су најмање 34 мигранта погинула.
(СРНА)
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