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Захарова: Гдје су европске вриједности када мигранти умиру на путу ка Шпанији?

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 18:32

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Захарова: Гдје су европске вриједности када мигранти умиру на путу ка Шпанији?
Фото: X

Европска унија и међународне организације не показују интересовање за страдање миграната који покушавају да из Марока пређу у шпанску енклаву Сеуту, изјавила је портпарол Министарства спољних послова Русије Марија Захарова.

Према њеним ријечима, хиљаде младих Мароканаца окупиле су се код границе са Сеутом, док је стотине њих успјело да уђе на шпанску територију, након чега су власти упутиле додатне снаге полиције, цивилне гарде и војске.

Захарова је подсјетила на наводе градоначелника Сеуте Хуана Хесуса Виваса да је током једног дана из Марока у град ушло око 60.000 људи, као и да је број миграната који су погинули приликом покушаја преласка границе достигао 34.

"Гдје су Каја (Калас) и Урсула (Фон дер Лајен)? Гдје су амерички ултралиберали са пакетом кекса? Где је УНХЦР? Гдје су омбудсмани земаља ЕУ? Гдје је Европска комисија са својим "европским вриједностима"? Гдjе је Унеско, који је недавно био забринут због висине небодера у Санкт Петербургу? Можда је вријеме да преброји тијела на плажи Тарахал – девет за један дан, шездесет у посљедњих неколико мјесеци" написала је Захарова на Телеграму.

Она је навела да је Врховни суд Шпаније у јулу пресудио да мигранти пресретнути на мору код Сеуте не могу бити враћени у Мароко, што је, према њеној оцјени, додатно продубило кризу.

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"Границу формално није могуће затворити, али нема довољно капацитета за прихват толиког броја људи. То је зачарани круг у чијем средишту су људи који гину, а за које нико у Бриселу, Мадриду и Паризу не мари", рекла је Захарова.

Она је поставила и питање како су хиљаде људи успјеле да се самоорганизују за масован покушај пробоја границе Европске уније.

"Можда је НАТО, умјесто лова на покемоне, застрашивања грађана ЕУ наводном руском пријетњом и безумне милитаризације, могао практично да помогне и достави Мадриду обавјештајне податке уочи стварног упада? Или је све то дио плана?", навела је Захарова.

(Sputniknews.com)

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Тагови :

Марија Захарова

Сеута

Мигранти

Мигрантска криза у Сеути

Шпанија

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