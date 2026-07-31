Једна држава званично промијенила име

Аутор:АТВ редакција
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Пацифичка острвска држава Науру званично је промијенила име у Република Наоеро, враћајући се свом традиционалном називу у потезу за који је саопштила да има за циљ јачање националног идентитета и очување културног насљеђа, пише агенција "Ројтерс".
Парламент Науруа усвојио је у мају уставни амандман којим се држава примјенује, а првобитно је било планирано да се о томе одржи национални референдум.
Међутим, предсједник Дејвид Адеанг објавио је касно у сриједу на друштвеним мрежама да се од плана за референдум одустало.
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"Одлука да се не одржи референдум донијета је након пажљивог разматрања, јер Наоеро није ново име које треба да добије одобрење народа", рекао је Адеанг, па додао:
"То је већ идентитет нашег народа, налази се на државном грбу, користи се у свакодневном говору заједнице и, што је најважније, дозвољено је Уставом".
Скраћени назив државе биће Наоеро, док ће се њени грађани називати деи-Наоеро.
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Европски колонизатори промијенили су назив земље у Науру зато што им је било тешко да изговоре изворни назив острва - Наоеро. Ова држава је трећа најмања на свијету, послије Ватикана и Монака, са око 12.000 становника.
Адеанг је истакао да ова одлука "није питање политике, већ идентитета, насљеђа и очувања оставштине наших предака, као и јачања будућности наше дјеце".
Влада је званично обавијестила међународне организације и друге државе о промјени имена, а процес транзиције је већ у току.
The Republic of Naoero is the new official designation for what was previously known as Nauru. The abbreviated form will be Naoero, with the code updated to NRO, and the people will be referred to as dei-Naoero. https://t.co/F2CIpeQoQ2— Republic of Naoero (@Republic_Naoero) July 29, 2026
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