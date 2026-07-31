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Једна држава званично промијенила име

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 19:03

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Науру
Фото: Screenshot / YouTube

Пацифичка острвска држава Науру званично је промијенила име у Република Наоеро, враћајући се свом традиционалном називу у потезу за који је саопштила да има за циљ јачање националног идентитета и очување културног насљеђа, пише агенција "Ројтерс".

Парламент Науруа усвојио је у мају уставни амандман којим се држава примјенује, а првобитно је било планирано да се о томе одржи национални референдум.

Међутим, предсједник Дејвид Адеанг објавио је касно у сриједу на друштвеним мрежама да се од плана за референдум одустало.

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"Одлука да се не одржи референдум донијета је након пажљивог разматрања, јер Наоеро није ново име које треба да добије одобрење народа", рекао је Адеанг, па додао:

"То је већ идентитет нашег народа, налази се на државном грбу, користи се у свакодневном говору заједнице и, што је најважније, дозвољено је Уставом".

Скраћени назив државе биће Наоеро, док ће се њени грађани називати деи-Наоеро.

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Европски колонизатори промијенили су назив земље у Науру зато што им је било тешко да изговоре изворни назив острва - Наоеро. Ова држава је трећа најмања на свијету, послије Ватикана и Монака, са око 12.000 становника.

Адеанг је истакао да ова одлука "није питање политике, већ идентитета, насљеђа и очувања оставштине наших предака, као и јачања будућности наше дјеце".

Влада је званично обавијестила међународне организације и друге државе о промјени имена, а процес транзиције је већ у току.

(Телеграф)

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Тагови :

Науру

Република Наоеро

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