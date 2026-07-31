Откривен узрок несреће у којој је погинуо мотоциклиста из Требиња

Аутор:Стеван Лулић
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Мотоциклиста из Требиња С.М. преминуо је у болници након тешке саобраћајне несреће која се данас догодила у мјесту Бијела Рудина код Билеће.
Увиђајем је утврђено да је до несреће дошло када је А.Ц, држављанин Италије, аутомобилом Рено прешао у супротну траку и ударио у два мотоцикла.
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"По овлаштењу дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Требињу полицијски службеници ПУ Требиње су извршили увиђај на лицу мјеста, којим је утврђено да је до саобраћајне незгоде дошло када је возач путничког моторног возила Рено, крећући се из правца Гацка према Билећи, из неутврђених разлога прешао у супротну коловозну траку након чега је предњом лијевом страном возила остварио контакт са предњим дјелом мотоцикла марке Јамаха којим је управљао настрадали С.М, а након тога је остварио контакт и са другим мотоциклом марке Јамаха којим је управљао Н.В", објашњава се у саопштењу Тужилаштва.
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Поступајући тужилац је догађај квалификовао као кривично дјело Угрожавање јавног саобраћаја, наложио обдукцију тијела настрадалог лица, те полицијским службеницима ПУ Требиње наложио да осумњиченог А.Ц, уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу, предају на поступање овом Тужилаштву.
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