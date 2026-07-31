Пожар у "Ливници Јелшинград", на терену 9 ватрогасаца и 4 возила

Аутор:АТВ редакција
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У празној хали у "Ливници Јелшинград" у Бањалуци избио је пожар, а на терену је девет ватрогасаца са четири возила.
Ову информацију за "Независне новине" потврдио је Мирослав Малинић, командант Ватрогасне бригаде Бањалука.
"Интервенција је почела у 4.45 и још увијек су наши људи на терену. Пожар је под контролом. На терену је девет људи и четири возила", истакао је он за "Независне новине".
Очекује се да ће више информација бити познато током дана.
Више од 60 ватрогасаца гасило пожар у фабрици код Теслића, слиједи процјена штете
Подсјећамо, и у Теслићу ватрогасци су се током ноћи борили са пожаром у фабрици дрвених сортимената "Елград" у Доњем Ранковићу, а пожар је стављан под контролу.
Саво Бубић, старјешина Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић, изјавио је за РТРС да је пожар локализован и да је у току његово потпуно гашење.
"У ватри је уништена велика количина дрвних сортимената, као и готових и полуготових производа. У гашењу је учествовало више од 60 ватрогасаца са око 25 возила, уз помоћ екипа из више локалних заједница", нагласио је Бубић.
Дуле Борић, начелник Цивилне заштите у Теслићу, рекао је да је током ватрене стихије у потпуности изгорјела главна хала са генераторима, фотонапонским плочама и кубици дрвних сортимената, те да је штета огромна, преноси Срна.
На гашењу пожара су, осим из Теслића, били ангажовани ватрогасци из Добоја, Тешња, Маглаја, Жепча, Прњавора, Котор Вароша, Станара, Јелаха, као и из Добровољног ватрогасног друштва из Очауша.
Из добојске Територијалне ватрогасно–спасилачке јединице речено је да су као испомоћ интервенисали јуче од 18.00 часова до јутрос у 4.00 часа, и да је штета на фабрици тотална.
Из Полицијске управе Добој раније је речено да је пожар пријављен Полицијској станици Теслић јуче у 16.30 часова.
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