Мјештани Нове вароши сами косили амброзију: Од посјеченог дрвореда до амброзије на улици

Аутор:АТВ редакција
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Мјештани Нове вароши јутрос су узели тримере у руке и сами покосили амброзију у Улици Милана Радмана.
Прије само три мјесеца у овој улици посјечен је дрворед, а обећано је да ће на његовом мјесту бити засађено ново зеленило. Међутим, у једној од најљепших бањалучких улица, амброзија је почела брзо да се шири и расте те ствара проблеме посебно за оне који имају алергије.
Како кажу мјештани, нису више могли да чекају да градске власти ријеше проблем, па су одлучили да сами уреде простор испред својих кућа и тако заштите и себе и своје комшије.
"Грађани Нове вароши су се на крају сами организовали и покосили амброзију у улици Милана Радмана. Апел градским службама није дао резултате. Обећавали су нам модерне дрвореде у алеји, а шта смо добили, добили смо амброзију коју нико не коси", рекао је Миленко Јаћимовић из овог насеља.
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