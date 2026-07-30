Logo

Мјештани Нове вароши сами косили амброзију: Од посјеченог дрвореда до амброзије на улици

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:36

Коментари:

0
Нова Варош станари косе амброзију
Фото: Provjereno.info

Мјештани Нове вароши јутрос су узели тримере у руке и сами покосили амброзију у Улици Милана Радмана.

Прије само три мјесеца у овој улици посјечен је дрворед, а обећано је да ће на његовом мјесту бити засађено ново зеленило. Међутим, у једној од најљепших бањалучких улица, амброзија је почела брзо да се шири и расте те ствара проблеме посебно за оне који имају алергије.

Како кажу мјештани, нису више могли да чекају да градске власти ријеше проблем, па су одлучили да сами уреде простор испред својих кућа и тако заштите и себе и своје комшије.

"Грађани Нове вароши су се на крају сами организовали и покосили амброзију у улици Милана Радмана. Апел градским службама није дао резултате. Обећавали су нам модерне дрвореде у алеји, а шта смо добили, добили смо амброзију коју нико не коси", рекао је Миленко Јаћимовић из овог насеља.

(Провјерено.инфо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кошење

амброзија

Нова варош

Градска управа Бањалука

Бањалука

Коментари (0)

Прочитајте више

Амброзија Ул Милана Радмана

Бања Лука

У Улици Милана Радмана стабла нису имала шансе, али зато амброзија расте као луда

4 д

1

Више из рубрике

Мићо Дробац, мјештанин Чесме

Бања Лука

Неизвјесно у Чесми: Клизиште иселило становнике

4 ч

0
Ратко Јокић директор Депота

Бања Лука

Јокић: Рјешење за депонију постоји, али без Града нема помака

4 ч

5
Снимак Бањалуке из ваздуха

Бања Лука

Бањалучанима упућен озбиљан апел, могуће и казне

13 ч

0
Протест у Рамићима због депоније

Бања Лука

Рок од три седмице: Мјештани Рамића најавили блокаде због депоније

16 ч

0

  • Најновије

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

12

07

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

12

06

У Ријеци због најављеног топлотног таласа бескућницима обезбијеђен смјештај

12

03

Почиње највећа обнова приједорске болнице: Инвестиција вриједна скоро 196 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима