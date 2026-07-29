Копилот намјерно срушио авион, страдало 150 путника: Рођаци жртава послије 11 година траже одштету

Аутор:АТВ редакција
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Скоро једанаест година након једне од највећих авионских несрећа у Европи, 30 рођака погинулих путника и чланова посаде поднијело је тужбу против Савезне Републике Њемачке, захтијевајући одштету у износу до 110.000 евра по оштећеном.
Рођаци сматрају да немачке власти нису на одговарајући начин надзирале здравствену способност копилота Андреаса Лубица за управљање авионом. Посебно истичу да његово психичко стање није било довољно узето у обзир током ваздухопловних љекарских прегледа, што је, према њиховим тврдњама, могло да спречи катастрофу.
Тужба је заснована на одредбама о службеној одговорности из члана 839 њемачког Грађанског законика (БГБ). Међутим, суд је изразио сумњу у успјех овог поступка, наводећи да би одговорност за насталу штету могла да припада авио-компанији, а не њемачкој држави.
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Авион се срушио убрзо након полијетања: Погинула једна особа
Посјетимо, авион компаније Germanwings, који је 24. марта 2015. године летио на линији од Барселоне до Дизелдорфа, срушио се у Француским Алпима након што је копилот Андреас Лубиц намерно усмерио летелицу ка планинском масиву. У несрећи је погинуло свих 150 особа у авиону - 144 путника и шест чланова посаде.
Истрага је показала да је Лубиц, који је у том тренутку остао сам у пилотској кабини, закључао врата кокпита и започео контролисано спуштање авиона, упркос покушајима капетана да се врати у кабину. Касније је утврђено да је имао историју психичких проблема, што је покренуло бројне расправе о здравственим прегледима пилота, заштити приватности медицинских података и безбједносним процедурама у цивилном ваздухопловству.
Ова несрећа довела је до увођења нових безбједносних мјера у многим авио-компанијама, укључујући правило да у пилотској кабини у сваком тренутку морају бити најмање двије особе, као и строжег надзора над психофизичким стањем чланова летачких посада.
(телеграф)
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