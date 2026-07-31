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Најмање 18 миграната погинуло у Сеути

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 09:21

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Најмање 18 миграната погинуло у Сеути
Фото: Tanjug/AP/Antonio Sempere

Најмање 18 људи је погинуло покушавајући да препливају границу између Марока и шпанске ексклаве Сеуте, пренио је шпански Паис, позивајући се на изворе из полиције.

Због ситуације шпанска влада је мобилисала војне јединице у четвртак увече како би подржала преоптерећену Цивилну гарду.

Први извјештаји указују да су се жртве удавиле покушавајући да стигну до обале Сеуте током врхунца такозваног миграционог притиска близу јужног граничног лукобрана код Тарахала, који раздваја шпански град Сеуту од Марока.

Како се наводи, не може се искључити могућност да број жртава порасте у наредним сатима.

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Гранични прелаз Бени Ензар, једини оперативни прелаз између Шпаније и Марока у Мелиљи, остаје затворен након покушаја масовног уласка миграната, саопштила је Владина делегација у аутономном граду.

Власти су апеловале на јавност да се не иде у погранично подручје, како се не би ометао рад безбједносних снага.

У међувремену, национална и локална полиција распоређене су на различитим тачкама у центру Сеуте и околини како би спријечиле пљачке или немири повезане са масовним приливом људи из Марока.

Улазак миграната из Марока у Сеуту

Власти су објавиле да је важно узети у обзир да је већина ових људи ушла у земљу носећи само купаће костиме и да немају ни храну ни новац да било шта купе.

Ушло око 300 илегалних миграната

Председник Мелиље Хуан Хосе Имброда процијенио је да је у четвртак увече у аутономни град преко копнене границе и морем ушло "око 300, највише 400" илегалних миграната.

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Имброда је појаснио да је оно што се дешава у Мелиљи "неупоредиво" са ситуацијом у Сеути и истакао "примјерну" заједничку акцију Цивилне гарде, Националне полиције и Локалне полиције, са којом је "овакав обим прилично добро обуздан", додајући да је "мароканска жандармерија сарађивала".

Прилив миграната у Сеути

Премијер Шпаније Педро Санчез ће данас отпутовати у енклаву, у пратњи министра унутрашњих послова Фернанда Гранде-Марласке.

Брисел је изразио спремност Европске уније да појача своју подршку Шпанији, укључујући и ангажовање Фронтекса.

У међувремену, како је најавила премијерка Италије Ђорђа Мелони, влада у Риму разматра суспензију Шенгенског споразума о слободном кретању са Шпанијом као резултат миграционе кризе.

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Тагови :

Сеута

Мигранти

Мигрантска криза у Сеути

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