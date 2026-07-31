Најмање 18 миграната погинуло у Сеути

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 18 људи је погинуло покушавајући да препливају границу између Марока и шпанске ексклаве Сеуте, пренио је шпански Паис, позивајући се на изворе из полиције.
Због ситуације шпанска влада је мобилисала војне јединице у четвртак увече како би подржала преоптерећену Цивилну гарду.
Први извјештаји указују да су се жртве удавиле покушавајући да стигну до обале Сеуте током врхунца такозваног миграционог притиска близу јужног граничног лукобрана код Тарахала, који раздваја шпански град Сеуту од Марока.
Како се наводи, не може се искључити могућност да број жртава порасте у наредним сатима.
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Гранични прелаз Бени Ензар, једини оперативни прелаз између Шпаније и Марока у Мелиљи, остаје затворен након покушаја масовног уласка миграната, саопштила је Владина делегација у аутономном граду.
BREAKING: 🇪🇸🇲🇦 Spain deploys army to deal with Moroccan invasion of Ceuta pic.twitter.com/SOc2kbVjwv— Megatron (@Megatron_ron) July 30, 2026
Власти су апеловале на јавност да се не иде у погранично подручје, како се не би ометао рад безбједносних снага.
У међувремену, национална и локална полиција распоређене су на различитим тачкама у центру Сеуте и околини како би спријечиле пљачке или немири повезане са масовним приливом људи из Марока.
Власти су објавиле да је важно узети у обзир да је већина ових људи ушла у земљу носећи само купаће костиме и да немају ни храну ни новац да било шта купе.
Председник Мелиље Хуан Хосе Имброда процијенио је да је у четвртак увече у аутономни град преко копнене границе и морем ушло "око 300, највише 400" илегалних миграната.
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Имброда је појаснио да је оно што се дешава у Мелиљи "неупоредиво" са ситуацијом у Сеути и истакао "примјерну" заједничку акцију Цивилне гарде, Националне полиције и Локалне полиције, са којом је "овакав обим прилично добро обуздан", додајући да је "мароканска жандармерија сарађивала".
Премијер Шпаније Педро Санчез ће данас отпутовати у енклаву, у пратњи министра унутрашњих послова Фернанда Гранде-Марласке.
Spain's North African enclave of Ceuta is facing a humanitarian and security emergency after about 1,500 migrants swam across from Morocco in the past week.— Clash Report (@clashreport) July 30, 2026
Ceuta's leader, Juan Jesus Vivas, said reception centers are overwhelmed, with hundreds sleeping outdoors and facilities… pic.twitter.com/g0gySeOkAt
Брисел је изразио спремност Европске уније да појача своју подршку Шпанији, укључујући и ангажовање Фронтекса.
У међувремену, како је најавила премијерка Италије Ђорђа Мелони, влада у Риму разматра суспензију Шенгенског споразума о слободном кретању са Шпанијом као резултат миграционе кризе.
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