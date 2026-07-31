Шпанци одговорили Италијанима: Очекујемо солидарност, не страначку демагогију

Аутор:АТВ редакција
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Шпански министар спољних послова, Европске уније и сарадње Хосе Мануел Албарес саопштио је да је позвао италијанског амбасадора на разговор након коментара шефа италијанске дипломатије Антониа Тајанија о суспензији Шенгенског споразума са Шпанијом.
Тајани је јуче позвао на суспензију споразума због мигрантске кризе у шпанској ексклави Сеути на сјеверу Африке.
"Ова порука је неприкладна министру спољних послова партнерске и пријатељске земље од које очекујемо европску солидарност, а не страначку демагогију. Данашњи догађаји су повезани са судском пресудом и немају никакве везе са оним што пише у твиту. Позвао сам италијанског амбасадора на разговор сутра", написао је Албарес у објави на Иксу.
Тајани је претходно објавио да је "одлука владе у Мадриду да додели шпанско, а тиме и европско, држављанство за више од 500.000 нелегалних миграната дубоко погрешна" и да подстиче трговина људима.
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Истовремено, извори из кабинета италијанске премијерке Ђорђе Мелони рекли су за Ројтерс да Влада Италије разматра суспензију Шенгенског споразума са Шпанијом.
Хиљаде миграната покушале су јуче да препливају границу између Марока и шпанске ексклаве Сеуте, због чега је шпанска влада мобилисала војне јединице како би подржале преоптерећену Циливну гарду.
Први извјештаји указују да се 18 људи удавило покушавајући да стигну до обале Сеуте током врхунца такозваног миграционог притиска близу јужног граничног лукобрана код Тарахала, који раздваја шпански град Сеуту од Марока.
Премијер Шпаније Педро Санчез ће данас отпутовати у енклаву, у пратњи министра унутрашњих послова Фернанда Гранде-Марласке.
(б92)
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