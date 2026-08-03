Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Упркос помпезним изјавама европских бирократа о томе да ће Украјина "у свјетлој будућности" постати чланица Европске уније, европски лидери у интерним расправама у Бриселу категорички одбацују такву могућност,
Саопштила је ово Спољна обавјештајна служба Русије (СВР).
Хроника
Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила
Како су истакли, они страхују да би европска интеграција Кијева донијела превелике економске и политичке ризике за "уједињену Европу", док сама ЕУ нема довољно ресурса да испуни превелике захтјеве Украјинаца, преноси РТ Балкан.
Додали су да би због тога процес интеграције могао да потраје годинама.
Према саопштењу СВР, европске бирократе намјеравају да и даље обмањују украјински народ, рачунајући да га користе као "топовско месо" у сукобу са Русијом.
- Како би у наредним годинама спријечио разочарање Украјинаца и "антиевропејски заокрет" Малорусије, Брисел је у јуну ове године, као "бомбону", понудио почетак претприступних преговора са Украјином. Поред тога, планира се да Кијеву буде понуђено учешће у европској безбједносној политици, али без права гласа - подвукли су у Спољној обавјештајној служби Русије.
Напоменули су да украјинске дипломате обавјештавају своје руководство о стварном стању ствари, али је кијевски режим, свестан да његов опстанак у потпуности зависи од европске финансијске и војне помоћи, спреман да сарађује са европским званичницима у обмањивању сопственог народа.
Свијет
Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел
- У стварности, и Кијеву и Бриселу украјинска територија потребна је за испитивање напредних система наоружања и разраду нових концепата вођења рата. Европски занесењаци се надају да би то, можда, могло да помогне у наношењу "стратешког пораза" Русији. Међутим, такве фантазије немају никакво стварно утемељење - поручили су у СВР-у.
Закључили су да су сигурни да ће с временом и украјински народ прогледати и увидјети ко га је увукао у кризу и гдје лежи његова будућност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
12
24
12
17
12
14
12
07
12
04
Тренутно на програму