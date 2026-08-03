Logo

"ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'"

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 11:15

Коментари:

0
"ЕУ не намјерава да прими Украјину, користе народ као 'топовско месо'"

Упркос помпезним изјавама европских бирократа о томе да ће Украјина "у свјетлој будућности" постати чланица Европске уније, европски лидери у интерним расправама у Бриселу категорички одбацују такву могућност,

Саопштила је ово Спољна обавјештајна служба Русије (СВР).

полиција-Република Српска-лисице

Хроника

Након удеса ухапшени возачи из Челинца и Котор Вароша, надували преко два промила

Како су истакли, они страхују да би европска интеграција Кијева донијела превелике економске и политичке ризике за "уједињену Европу", док сама ЕУ нема довољно ресурса да испуни превелике захтјеве Украјинаца, преноси РТ Балкан.

Додали су да би због тога процес интеграције могао да потраје годинама.

Према саопштењу СВР, европске бирократе намјеравају да и даље обмањују украјински народ, рачунајући да га користе као "топовско месо" у сукобу са Русијом.

- Како би у наредним годинама спријечио разочарање Украјинаца и "антиевропејски заокрет" Малорусије, Брисел је у јуну ове године, као "бомбону", понудио почетак претприступних преговора са Украјином. Поред тога, планира се да Кијеву буде понуђено учешће у европској безбједносној политици, али без права гласа - подвукли су у Спољној обавјештајној служби Русије.

Напоменули су да украјинске дипломате обавјештавају своје руководство о стварном стању ствари, али је кијевски режим, свестан да његов опстанак у потпуности зависи од европске финансијске и војне помоћи, спреман да сарађује са европским званичницима у обмањивању сопственог народа.

angela merkel screenshot youtube

Свијет

Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

- У стварности, и Кијеву и Бриселу украјинска територија потребна је за испитивање напредних система наоружања и разраду нових концепата вођења рата. Европски занесењаци се надају да би то, можда, могло да помогне у наношењу "стратешког пораза" Русији. Међутим, такве фантазије немају никакво стварно утемељење - поручили су у СВР-у.

Закључили су да су сигурни да ће с временом и украјински народ прогледати и увидјети ко га је увукао у кризу и гдје лежи његова будућност.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Украјина

Европска унија

Брисел

Коментари (0)

Прочитајте више

Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

Хроника

Ухапшени Бањалучани: Расправа довела до туче

1 ч

0
Мушкарац руку везаних за столицу.

Србија

Хорор: Мртав мушкарац пронађен завезан на тавану

1 ч

0
Мушкарац држи пиштољ

Хроника

Приједорчанин запуцао на журци, па погодио ауто

1 ч

0
Дрвосјеча, моторка, сјеча дрва

Хроника

Приједорчанин ухваћен током шумске крађе, посјекао 16 храстова

1 ч

0

Више из рубрике

Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

Свијет

Руске шаљивџије тврде да су надмудрили Ангелу Меркел

1 ч

0
Живописан крупни план зеленог папагаја са упечатљивим наранџастим очима, на замућеној позадини.

Свијет

Утакмица прекинута због напада папагаја: Несвакидашња сцена у Бразилу

1 ч

0
Конобар носи тацну са чајником и шољом.

Свијет

Бакшиш је у овој земљи увреда: Конобари га сами враћају

1 ч

0
Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

Свијет

Kолапс електроенергетске мреже на Kуби

3 ч

0

  • Најновије

12

24

Нови детаљи смрти оца и дјеце: Мајка се недавно одселила, било договорено старатељство

12

17

Нови намет додатно диже цијене горива у БиХ?

12

14

Пренос: Обиљежавање Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у акцији „Олуја“

12

07

Додик: Нема босанскохерцеговачког културног насљеђа

12

04

Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима