Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре ни назив Република Српска.
Вучић је током посјете Шипову са предсједником Милорадом Додиком упитао због чега је толико тешко да се изговори Република Српска?
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"Могу слободно рећи да 10, 15 најважнијих бошњачких политичара никад није изговорило Република Српска, а воде рачуна о сваком гласу које ја изговорим. Ја немам никакав проблема да кажем Босна и Херцеговина", нагласио је Вучић.
Он је новинарима рекао да је Србија посвећена миру и стабилности јер се тада највише развија, преноси "Срна".
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