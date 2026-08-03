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Вучић: Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре Република Српска

Аутор:

АТВ редакција
03.08.2026 12:04

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Вучић у Шипову
Фото: Срна

Предсједник Србије Александар Вучић рекао је да Бошњаци очекују љубав и поштовање од Срба, а не могу да изговоре ни назив Република Српска.

Вучић је током посјете Шипову са предсједником Милорадом Додиком упитао због чега је толико тешко да се изговори Република Српска?

Додик и Вучић

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Додик и Вучић на весељу у Јањским отокама

"Могу слободно рећи да 10, 15 најважнијих бошњачких политичара никад није изговорило Република Српска, а воде рачуна о сваком гласу које ја изговорим. Ја немам никакав проблема да кажем Босна и Херцеговина", нагласио је Вучић.

Он је новинарима рекао да је Србија посвећена миру и стабилности јер се тада највише развија, преноси "Срна".

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Тагови :

Александар Вучић

Шипово

Босна и Херцеговина

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