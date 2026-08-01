Ошап Гаћановић и Капиџић одјављени из Комисије мимо одлуке Предсједништва

Аутор:АТВ редакција
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Чланица Комисије за очување националних споменика БиХ Анђелина Ошап Гаћановић тврди да је у петак, путем службе финансија Комисије, обавијештена да је наложено њено ретроактивно одјављивање из институције, као и одјављивање још једног члана Комисије из Федерације БиХ, Фарука Капиџића.
Према њеним ријечима, одјава је извршена са датумом 8. јул, иако она и Фарук Капиџић, како наводи, нису разријешени нити су примили било какву одлуку о разрјешењу.
"Сазнали смо да је службеник извршног функционера издао налог одређеним запосленицима да мене и још једног члана из Федерације одјаве из институције, уз образложење да је Комисија наводно запримила одлуку о именовању међународних чланова и да ми више нисмо чланови", навела је чланица Комисије.
Она тврди да су поједини службеници одбили поступити по налогу, сматрајући да одлука на коју се налог позива није ступила на снагу. Према њеним ријечима, на ту одлуку је уложен вето српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић, који је потом подржала двотрећинска већина у Народној скупштини Републике Српске.
- Међутим, насилном методом два одређена службеника су преко својих приступа систему одјавили и мене и господина Фарука Капиџића, што ми је он касније у разговору потврдио - тврди она.
Посебан проблем, како истиче, представља ретроактивна одјава, јер су она и Капиџић прије именовања у Комисију имали друге послове и сада имају обавезе према ранијим послодавцима.
Она наводи и да је генерални секретар Предсједништва БиХ 9. јула обавијестио Комисију да одлука која јој је прослијеђена није ступила на снагу и да нема правно дејство.
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"Ми овдје имамо службеника који покушава провести и имплементирати одлуку за коју је Народна скупштина Републике Српске утврдила да не производи правно дејство. Таква одлука, колико је мени познато, никада није објављена у Службеном гласнику, нити смо ми добили било какав папир о разрјешењу", казала је.
Према њеним тврдњама, извршни функционер Мирзах Фочо у међувремену је сазвао сједницу са новим члановима Комисије, укључујући два међународна члана.
"Он је истовремено и предсједавајући и извршни функционер, издаје налоге службеницима за које сматрам да су незаконити", навела је.
Чланица Комисије цијели случај повезује са, како тврди, ширим политичким дјеловањем кабинета члана Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.
"То што се јуче десило представља један антидејтонски сценарио који, осим што поступање службеника има елементе злоупотребе службеног положаја, представља и напад на Устав БиХ", тврди она.
Додаје да такво поступање види као наставак, како је рекла, дјеловања кабинета Дениса Бећировића, чији је циљ, према њеним ријечима, да се "једна дејтонска установа антидејтонским средствима потпуно сведе на управну организацију".
Због свега наведеног, најавила је да ће у понедјељак поднијети кривичне пријаве, како због питања свог радног статуса, тако и због, како тврди, ширег поступања одговорних особа.
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"Поступање службеника у Комисији заправо је доказало право кривично дјело, односно намјеру кривичног дјела кабинета господина Бећировића да спроведу један план од јануара до данас и да су заправо били налогодавци оваквог поступања", рекла је.
(РТРС)
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