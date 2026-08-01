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МУП Српске: Откривено 1.617 случајева злоупотреба дроге

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 13:36

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

За шест мјесеци ове године у Републици Српској откривено је 1.617 случајева злоупотреба дроге што је за 12,4 одсто више него у истом периоду прошле године, речено је из Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

Ријеч је од 253 кривична дјела и 1.364 прекршаја, прецизирају из МУП-а.

Полиција је на мјесту извршења кривичног дјела затекла и ухапсила 35 извршилаца.

"У току првих шест мјесеци 2026. године на територији Републике Српске откривене су три лабораторије за производњу дроге, на подручјима Бањалуке, Градишке и Бијељине", наводе из МУП-а.

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У области откривања и спречавања злоупотребе дроге спроведено је 26 оперативних акција, а само у склопу акције "Бразил" откривено је и одузето око 50 килограма марихуане, због чега је ухапшено пет особа.

(СРНА)

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Тагови :

МУП Републике Српске

Дрога

заплијењена дрога

Полиција

кривично дјело

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